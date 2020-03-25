Шведские социалисты снова набирают популярность на фоне пандемии коронавируса





Как стало известно по итогам проведенных опросов, СДРП и ее лидер Стефан Левен, который на данный момент занимает пост главы шведского правительства, постепенно набирают популярность у электората. Примечательно, что всего за месяц до начала эпидемии COVID-19 рейтинги этой политической силы, равно как и персональный рейтинг премьера, снижались. И если прежде лидерство по предпочтениям граждан принадлежало правоконсерваторам из партии «Шведские демократы», то сейчас ситуация выглядит иной: социал-демократы снова захватили лидерство.«Фиксируется резкое изменение политической повестки. На данный момент самыми актуальными вопросами считаются проблемы сферы здравоохранения, рынка труда, экономики и борьбы с распространением болезни», - уверены социологи.