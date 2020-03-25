В Сингапуре создали тест на коронавирус с результатом за пять минут





Как рассказала Джеки Ин, руководящая лабораторией в Сингапуре, в госбольнице были проведены испытания, продемонстрировавшие достаточно высокую точность обследований пациентов с подозрениями на коронавирус. После того, как ученым официально разрешат использовать тесты-«пятиминутки», их поставят и в поликлиники.На текущий момент большинство тестов на коронавирус основываются на методе ПЦР с использованием обратной транскрипции, при котором вирус обнаруживается с помощью анализа биологического материала пациента. Для этого требуется не менее трех часов, а разработка Cepat сделает это за пять минут. В основе нового метода лежит копирование участков ДНК, но без воздействия на этот процесс температурного режима.Согласно данным Минздрава Сингапура, в стране уже сделали 38 тысяч тестов на наличие COVID-19. Сотрудники местных лабораторий за сутки могут обработать только 2 тысячи таких тестов.