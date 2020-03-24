Жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за акцию в поддержку защитников Шиеса
Представители Объединенного пресс-центра рассказали о том, что жителя Санкт-Петербурга оштрафовали за несогласованную акцию, которую он провел в поддержку защитников Шиеса. Он сконструировал из проволок и мусора чучело, которое напоминало орла, и разместил его в начале зимы на Петровской набережной.
По решению Петроградского районного суда местного жителя привлекли к ответственности и оштрафовали его на 10 тысяч рублей. В ходе проведения несогласованного пикета мужчина вместе со своим товарищем выступили против сооружения мусорного полигона на станции Шиес. На чучеле активист разместил табличку с надписью «Мусорный орел для Орлова», так как своими действиями хотел донести информацию до губернатора Игоря Орлова.
В ходе заседания житель Санкт-Петербурга свою вину признал частично. Мужчина заявил, что чучело он установил, но не хотел пикетировать. По словам обвиняемого, он не имеет отношения к тому, что его действия были сняты на видео.
По решению Петроградского районного суда местного жителя привлекли к ответственности и оштрафовали его на 10 тысяч рублей. В ходе проведения несогласованного пикета мужчина вместе со своим товарищем выступили против сооружения мусорного полигона на станции Шиес. На чучеле активист разместил табличку с надписью «Мусорный орел для Орлова», так как своими действиями хотел донести информацию до губернатора Игоря Орлова.
В ходе заседания житель Санкт-Петербурга свою вину признал частично. Мужчина заявил, что чучело он установил, но не хотел пикетировать. По словам обвиняемого, он не имеет отношения к тому, что его действия были сняты на видео.
Происшествия
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 21:50