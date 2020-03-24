В Калининграде привлекли к ответственности 5-х нарушивших карантин пациентов





Согласно полученной информации, на всех сбежавших сотрудники правоохранительных органов составили соответствующие административные протоколы за нарушение карантина и неподчинение распоряжению уполномоченного лица, осуществлявшего государственный надзор. Нарушителям в качестве наказания грозит 500-1000 рублей штрафа. Сообщается, что самым частым нарушением является отсутствие лица по месту фактического проживания и посещение им общественного места.В связи с распоряжением Роспотребнадзора, прибывающие на территорию РФ граждане, обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Данный список ежедневно обновляется.