Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье Уэстом
Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт, обвиняя ее в манипулировании фактами в конфликте с певцом Канье Уэстом, произошедшем в 2016 году. После публикации полной версии записи разговора между музыкантами, теледива вступилась за звездного супруга.
Канье Уэст вел запись того, как проходит работа над его новым альбомом, ради создания архива. На кадрах было запечатлено, как рэпер связался по телефону с Тейлор Свифт и вывел ее на громкую связь. Они обсудили текст новой песни артиста, в котором была противоречивая строчка о певице: “Я думаю, что Тейлор Свифт могла задолжать мне секс”. Артист отметил, что пытался изменить ее, но ничего не получалось, но в итоге коллега посчитала, что строка не является “подлой”. В финальной версии Уэст спел: “Я сделал эту дрянь знаменитой”, обращаясь к Свифт. Певица сразу подала в суд за оскорбление, а Ким Кардашьян опубликовала в Сети часть разговора, где артистка якобы дает разрешение на эту версию. Лишь недавно стала доступна полная запись, в которой становится ясно, что артистка просила ознакомить ее с окончательной песней, чего звездные супруги не сделали.
Ким Кардашьян обвинили в монтаже, а теледива высказалась о Тейлор Свифт, отметив, что публикацией короткой версии разговора лишь пыталась доказать его наличие. Она подчеркнула, что этот факт не меняет сути конфликта, а их телефонная беседа оказалась бы в личной собственности артиста, если бы Свифт не соврала о ее отсутствии. По мнению Кардашьян, певица “манипулирует” смыслом сказанного четыре года назад, чтобы оправдаться.
Канье Уэст вел запись того, как проходит работа над его новым альбомом, ради создания архива. На кадрах было запечатлено, как рэпер связался по телефону с Тейлор Свифт и вывел ее на громкую связь. Они обсудили текст новой песни артиста, в котором была противоречивая строчка о певице: “Я думаю, что Тейлор Свифт могла задолжать мне секс”. Артист отметил, что пытался изменить ее, но ничего не получалось, но в итоге коллега посчитала, что строка не является “подлой”. В финальной версии Уэст спел: “Я сделал эту дрянь знаменитой”, обращаясь к Свифт. Певица сразу подала в суд за оскорбление, а Ким Кардашьян опубликовала в Сети часть разговора, где артистка якобы дает разрешение на эту версию. Лишь недавно стала доступна полная запись, в которой становится ясно, что артистка просила ознакомить ее с окончательной песней, чего звездные супруги не сделали.
Ким Кардашьян обвинили в монтаже, а теледива высказалась о Тейлор Свифт, отметив, что публикацией короткой версии разговора лишь пыталась доказать его наличие. Она подчеркнула, что этот факт не меняет сути конфликта, а их телефонная беседа оказалась бы в личной собственности артиста, если бы Свифт не соврала о ее отсутствии. По мнению Кардашьян, певица “манипулирует” смыслом сказанного четыре года назад, чтобы оправдаться.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:22