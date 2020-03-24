АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20…
EUR 86.71 USD 80.88
Курс валют на 24.03.2020

Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье Уэстом

Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт, обвиняя ее в манипулировании фактами в конфликте с певцом Канье Уэстом, произошедшем в 2016 году. После публикации полной версии записи разговора между музыкантами, теледива вступилась за звездного супруга.

Канье Уэст вел запись того, как проходит работа над его новым альбомом, ради создания архива. На кадрах было запечатлено, как рэпер связался по телефону с Тейлор Свифт и вывел ее на громкую связь. Они обсудили текст новой песни артиста, в котором была противоречивая строчка о певице: “Я думаю, что Тейлор Свифт могла задолжать мне секс”. Артист отметил, что пытался изменить ее, но ничего не получалось, но в итоге коллега посчитала, что строка не является “подлой”. В финальной версии Уэст спел: “Я сделал эту дрянь знаменитой”, обращаясь к Свифт. Певица сразу подала в суд за оскорбление, а Ким Кардашьян опубликовала в Сети часть разговора, где артистка якобы дает разрешение на эту версию. Лишь недавно стала доступна полная запись, в которой становится ясно, что артистка просила ознакомить ее с окончательной песней, чего звездные супруги не сделали.
Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье Уэстом

Ким Кардашьян обвинили в монтаже, а теледива высказалась о Тейлор Свифт, отметив, что публикацией короткой версии разговора лишь пыталась доказать его наличие. Она подчеркнула, что этот факт не меняет сути конфликта, а их телефонная беседа оказалась бы в личной собственности артиста, если бы Свифт не соврала о ее отсутствии. По мнению Кардашьян, певица “манипулирует” смыслом сказанного четыре года назад, чтобы оправдаться.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Новые пики вспышки коронавируса ожидаются осенью и…
Альпинисты обнаружили желтозадых хомячков на рекордной для млекопитающих…
Алена Рапунцель: "Я самое дно, вообще недостойная девушка и не…
Компания Lenovo планирует выпустить беспроводные…
В Санкт-Петербурге появятся безэкипажные…
В Калининграде привлекли к ответственности 5-х нарушивших карантин…
Geely из-за коронавируса начала доставлять ключи от авто с помощью…
Звезда проекта "Дом-2" Ольга Рапунцель призналась, что наслаждается своей беременностью: "Вес не имеет…
Меган Маркл может озвучить персонажа в мультсериале…
Глава WADA Витольд Банька назвал правильным решение МОК перенести Олимпиаду в Токио на 2021…
Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье…
Оксана Фёдорова покинула шоу "Маска" на…
В Испании 5,4 тысяч врачей заразились новым…
Премьер-министр Индии сообщил о введении в стране трехнедельного…
Николай Валуев дал детям советы по поддержанию физической формы во время…
Ученые связали возрастное ухудшение зрения с белком зубной…
Специалисты "Ростеха" создали передовые органические стекла для…
Какие ошибки совершают компании при переходе к…
В Восточной Антарктике тает самый глубокий ледник в…
Союз клининговых компаний сообщил об увеличении в России числа псевдопроизводителей дезинфицирующих…
«Отрезали половину тела»: Сергей Жуков рассказал о выздоровлении после третьей…
Геймеры-спидраннеры прошли Doom Eternal за полтора…
В России появится полигон для испытаний беспилотной…
Redmi представила смарт-динамик Touchscreen Speaker 8 с голосовым управлением…
Трихологи назвали главные продукты питания, ускоряющие рост…
Гоген Солнцев попросил пожилую жену Екатерину Терешкович вернуться домой: "Я стану для тебя русским Джастином…
Бюджетный смартфон Oppo A31 появился на рынке…
Приостановившая свою деятельность компания Bigelow Aerospace уволила сотрудников из-за пандемии…
Просмотреть все новости