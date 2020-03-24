Ким Кардашьян ополчилась на Тейлор Свифт из-за конфликта певицы с Канье Уэстом





Канье Уэст вел запись того, как проходит работа над его новым альбомом, ради создания архива. На кадрах было запечатлено, как рэпер связался по телефону с Тейлор Свифт и вывел ее на громкую связь. Они обсудили текст новой песни артиста, в котором была противоречивая строчка о певице: “Я думаю, что Тейлор Свифт могла задолжать мне секс”. Артист отметил, что пытался изменить ее, но ничего не получалось, но в итоге коллега посчитала, что строка не является “подлой”. В финальной версии Уэст спел: “Я сделал эту дрянь знаменитой”, обращаясь к Свифт. Певица сразу подала в суд за оскорбление, а Ким Кардашьян опубликовала в Сети часть разговора, где артистка якобы дает разрешение на эту версию. Лишь недавно стала доступна полная запись, в которой становится ясно, что артистка просила ознакомить ее с окончательной песней, чего звездные супруги не сделали.Ким Кардашьян обвинили в монтаже, а теледива высказалась о Тейлор Свифт, отметив, что публикацией короткой версии разговора лишь пыталась доказать его наличие. Она подчеркнула, что этот факт не меняет сути конфликта, а их телефонная беседа оказалась бы в личной собственности артиста, если бы Свифт не соврала о ее отсутствии. По мнению Кардашьян, певица “манипулирует” смыслом сказанного четыре года назад, чтобы оправдаться.