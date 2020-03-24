Уфолог нашёл в лунном кратере древнее лицо, похожее на Тора
В ходе изучения снимков лунных поверхностей уфолог Скотт Уоринг нашёл в одном из кратеров древнее лицо. Внешне оно похоже на Тора, который в скандинавской мифологии является богом грома.
Для изучения Луны эксперт воспользовался сервисом Google Moon, в результате обнаружив нечто, напоминающее по форме лицо Тора. Образ расположен в месте, где соединяются кратеры Далтона и Бальбоа. На фото, которое Скотт Уоринг разместил в своём Instagram-аккаунте, виден профиль скандинавского бога грома, его губы, глаза, надбровные дуги и подбородок. Уфолог решил добавить снимку цвета для лучшего рассмотрения находки. По мнению учёного, ухо мужчины похоже на кошачье либо козье, а его глаза неотличимы от тех, которые показаны на древних изображениях.
Для изучения Луны эксперт воспользовался сервисом Google Moon, в результате обнаружив нечто, напоминающее по форме лицо Тора. Образ расположен в месте, где соединяются кратеры Далтона и Бальбоа. На фото, которое Скотт Уоринг разместил в своём Instagram-аккаунте, виден профиль скандинавского бога грома, его губы, глаза, надбровные дуги и подбородок. Уфолог решил добавить снимку цвета для лучшего рассмотрения находки. По мнению учёного, ухо мужчины похоже на кошачье либо козье, а его глаза неотличимы от тех, которые показаны на древних изображениях.
Наука
Добавил: Кохановская Мария Сегодня, 16:46