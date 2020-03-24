У берегов Новой Зеландии найден огромный резервуар с пресноводной водой





Природный пресноводный резервуар находится под морским дном у южного побережья Новой Зеландии. Чтобы обнаружить его ученые задействовали метод сейсмологии и сканирования электромагнитных волн одновременно. Современные технологии позволили построить трехмерную модель морского дна, а также заполненный водой желоб. Океанолог Джош Маунтджой отметил, что к настоящему времени команда использовала все дистанционные методы, а также компьютерное моделирование и геофизические технологии.Ученые планируют добраться до обнаруженного заповедника. В будущем этот естественный запас воды позволит предотвратить засухи и смягчить последствия изменения климата. На данный момент исследователи ведут подсчет вероятного количества пресной воды, которое может достигать 2 тыс. кубических километров.