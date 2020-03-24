Сергей Шойгу проверился на коронавирус после возвращения из Сирии





Российская делегация во главе с Сергеем Шойгу сдала тесты на наличие SARS-CoV-2, сообщают отечественные СМИ. Результаты оказались отрицательными, о чем свидетельствует недавно опубликованное видео. На кадрах видно, как у министра обороны РФ врачи берут мазок со слизистой оболочки рта. Подобные процедуры были проведены и с другими членами дипломатической миссии, помимо обязательного измерения температуры.Известно, что Шойгу прилетел в Сирию 23 марта, выполняя поручение Президента РФ Владимира Путина. В рамках рабочей поездки политик провел переговоры с Башаром Асадом. Основная тема разговора касалась прекращения военных действий в Идлибе, что поможет стабилизировать обстановку в других регионах Сирии. Кроме прочего, за последние сутки количество зараженных коронавирусом в России выросло до 438 человек. Более половины из числа больных находятся в столице и Подмосковье.