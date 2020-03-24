Американские ученые предложили новую методику по борьбе с раком





Над новым проектом работали сотрудники NIH, которые нашли возможность помешать процессу образования кровеносных сосудов, которые, обычно, благоприятствуют увеличению опухоли. Они необходимы для доставки кислорода и питательных веществ, что в конечном итоге способствует росту злокачественного новообразования. По мнению ученых, препятствовать этому можно, если перекрыть кровеносные сосуды.Предложенный специалистами из США метод основывается на блокировке ключевых ферментов, которые со своей стороны содействуют образованию новых сосудов. Научные работники провели эксперимент на эмбрионах рыбы, последним была успешно проведена блокировка генов, несущих ответственность за выработку данных ферментов.