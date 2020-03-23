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В Великобритании полиция арестовала вора, уснувшего на месте преступления

В Великобритании правоохранители арестовали вора после того, как он уснул прямо на месте преступления. Как передает Daily Star, злоумышленник получил тюремный срок.
В Великобритании полиция арестовала вора, уснувшего на месте преступления

Инцидент произошел в городе Кетербери, где прохожий увидел взломанную дверь в одной из точек продаж. Он позвонил в полицию, а прибывшие на место инцидента представители органов правопорядка обнаружили в помещении спящего 26-летнего гражданина без определенного места жительства. Рядом с собой он держал нож и сумку, в последней находились украденные товары. В частности, у него нашли похищенные в разных районах населенного пункта планшет, GPS и смартфон. Товары из магазина, которые он мог украсть из магазина, при нем обнаружить не удалось.

Суд признал злоумышленника виновным и приговорил его к тюремному заключению сроком 2 года и 4 месяца. По ДНК также удалось доказать причастность осужденного к пропаже экипировки для скейтбординга.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:03

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