Житель Выборга под половицами нашел старинный пистолет 1906 года
В Ленобласти житель Выборга во время проведения ремонта нашел под половицами старинный пистолет, который был выпущен в 1906 году. 23-летний собственник двухкомнатной квартиры приобрел это жилье недавно, всего три года назад.
Согласно данным представителей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, пистолет марки FN Browning житель Выборга принес в полицию. Дом, в котором было обнаружено старинное оружие, построен в 1983 году. Правоохранители выясняют, как пистолет мог попасть под половицы и изучают его свойства детальнее.
В оружии был магазин без патронов, а калибр пистолета - 6,35 миллиметра. 23-летний собственник жилья рассказал в полиции об обстоятельствах, при которых он обнаружил старинное оружие.
Согласно данным представителей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, пистолет марки FN Browning житель Выборга принес в полицию. Дом, в котором было обнаружено старинное оружие, построен в 1983 году. Правоохранители выясняют, как пистолет мог попасть под половицы и изучают его свойства детальнее.
В оружии был магазин без патронов, а калибр пистолета - 6,35 миллиметра. 23-летний собственник жилья рассказал в полиции об обстоятельствах, при которых он обнаружил старинное оружие.
Общество
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 14:00