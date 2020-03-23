Житель Выборга под половицами нашел старинный пистолет 1906 года





Согласно данным представителей ГУ МВД по Санкт-Петербургу и области, пистолет марки FN Browning житель Выборга принес в полицию. Дом, в котором было обнаружено старинное оружие, построен в 1983 году. Правоохранители выясняют, как пистолет мог попасть под половицы и изучают его свойства детальнее.В оружии был магазин без патронов, а калибр пистолета - 6,35 миллиметра. 23-летний собственник жилья рассказал в полиции об обстоятельствах, при которых он обнаружил старинное оружие.