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Компания Lifan прекратила продажи Myway в России

Компания Lifan прекратила реализацию кроссоверов Myway в России. Приостановить продажи китайских SUV решили из-за их невостребованности ввиду недостатков сборки.

За весь 2019 год дилерским центрам в РФ удалось продать около 384 кроссоверов Lifan Myway, что являлось чрезвычайно низкими показателями темпов реализации. А вот с начала января владельцем вышеуказанной модели стал лишь один россиянин. Сложившаяся ситуация вынудила китайскую компанию приостановить поставку новых автомобилей на отечественный рынок. Руководитель концерна Лю Цзян ранее признался, что основной причиной непопулярности Myway являются многочисленные дефекты этой сборки.

Стоит отметить, что решение о прекращении продаж хотели принимать еще с 2018 года, когда прекратилось производство Lifan Myway в Черкесске. Тогда же и сократилась значительная часть дилерских центров бренда, а сам он попал на пятое место по рейтингу продаж с первого. Все же 7-местная версия кроссовера Myway до недавнего времени являлась одним из самых востребованных SUV среди российских автомобилистов.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:05

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