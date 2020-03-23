Ученые: Просмотр фильмов со спецэффектами может вызвать проблемы со здоровьем





Ученые сообщают, что хаотичное движение кадров и транстрав могут спровоцировать головокружение и тошноту. Во время просмотра динамических кинотрюков, погружающих зрителя в сюжет, глаза сигнализируют мозгу о движении тела, но вестибулярные центры сообщают, что оно продолжает быть статичным. Из-за этого возникает дисбаланс восприятия, который приводит к дискомфортным ощущениям, сначала в области височной кости. Позже у людей наблюдается легкое головокружение, тошнота и головная боль. Мозг пытается устранить возникшую проблему, поэтому болезненные ощущения у здоровых людей прекращаются через несколько секунд. Однако у тех, кто страдает психическими отклонениями, просмотр киноэффектов способен вызвать развитие острой фазы аффективного состояния. У человека с эпилепсией может резко возникнуть судорожный приступ.Американские ученые полагают, что зрительное восприятие «пространства, которое раздвигается», может вызвать помрачение сознания у больного человека.