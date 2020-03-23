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Аркадий Укупник рассказал, как заглянул по ошибке в женский туалет

Во время съемок программы «Звезды сошлись», которая выходит в эфире канала НТВ, Аркадий Укупник вспомнил смешную историю, как он заглянул по ошибке в женский туалет. Это произошло перед его концертом в Самаре.

Аркадий Укупник рассказал, как заглянул по ошибке в женский туалет


По словам музыканта, он до сих пор помнит те непередаваемые эмоции. Когда Аркадий Укупник рассказывал о своем конфузе, с его лица не сходила улыбка. Певец зашел в женский туалет, но не понял этого сразу. В те времена он уже был обладателем шикарной шевелюры. Когда он открыл одну из кабинок, то увидел на унитазе достаточно упитанную женщину в рейтузах с начесом. Она глянула на музыканта и обозвала его «дурой», потребовав, чтобы он проходил в следующую кабинку. Посетительница туалета не признала в Аркадии Укупнике представителя противоположного пола из-за его пышной шевелюры.

Также смешными воспоминаниями поделилась гостья программы – актриса Яна Поплавская. Исполнительница роли Красной Шапочки призналась, что одноклассницы постоянно ее дразнили из-за больших глаз и рта. Когда будущая звезда приходила домой, то жаловалась отцу и говорила, что «когда вырастет, зашьет свой рот». Но родитель был очень мудрым и успокаивал дочь. Он говорил, что когда Поплавская станет взрослой, то многие мужчины не один раз скажут об их красоте.

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ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00

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