Аркадий Укупник рассказал, как заглянул по ошибке в женский туалет
Во время съемок программы «Звезды сошлись», которая выходит в эфире канала НТВ, Аркадий Укупник вспомнил смешную историю, как он заглянул по ошибке в женский туалет. Это произошло перед его концертом в Самаре.
По словам музыканта, он до сих пор помнит те непередаваемые эмоции. Когда Аркадий Укупник рассказывал о своем конфузе, с его лица не сходила улыбка. Певец зашел в женский туалет, но не понял этого сразу. В те времена он уже был обладателем шикарной шевелюры. Когда он открыл одну из кабинок, то увидел на унитазе достаточно упитанную женщину в рейтузах с начесом. Она глянула на музыканта и обозвала его «дурой», потребовав, чтобы он проходил в следующую кабинку. Посетительница туалета не признала в Аркадии Укупнике представителя противоположного пола из-за его пышной шевелюры.
Также смешными воспоминаниями поделилась гостья программы – актриса Яна Поплавская. Исполнительница роли Красной Шапочки призналась, что одноклассницы постоянно ее дразнили из-за больших глаз и рта. Когда будущая звезда приходила домой, то жаловалась отцу и говорила, что «когда вырастет, зашьет свой рот». Но родитель был очень мудрым и успокаивал дочь. Он говорил, что когда Поплавская станет взрослой, то многие мужчины не один раз скажут об их красоте.
По словам музыканта, он до сих пор помнит те непередаваемые эмоции. Когда Аркадий Укупник рассказывал о своем конфузе, с его лица не сходила улыбка. Певец зашел в женский туалет, но не понял этого сразу. В те времена он уже был обладателем шикарной шевелюры. Когда он открыл одну из кабинок, то увидел на унитазе достаточно упитанную женщину в рейтузах с начесом. Она глянула на музыканта и обозвала его «дурой», потребовав, чтобы он проходил в следующую кабинку. Посетительница туалета не признала в Аркадии Укупнике представителя противоположного пола из-за его пышной шевелюры.
Также смешными воспоминаниями поделилась гостья программы – актриса Яна Поплавская. Исполнительница роли Красной Шапочки призналась, что одноклассницы постоянно ее дразнили из-за больших глаз и рта. Когда будущая звезда приходила домой, то жаловалась отцу и говорила, что «когда вырастет, зашьет свой рот». Но родитель был очень мудрым и успокаивал дочь. Он говорил, что когда Поплавская станет взрослой, то многие мужчины не один раз скажут об их красоте.
ШоуБиз
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 06:00