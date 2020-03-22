В Санкт-Петербурге скончался известный хореограф Николай Боярчиков





Николая Боярчикова зрители знают как автора балетов «Слуга двух господ» и «Ромео и Джульетта» (всего народный артист РФ поставил 17 постановок). Кроме этого, он сделал интерпретации 7 классических балетов и работал над танцами ко многим операм.Хореограф появился на свет в Ленинграде, но когда началась блокада, мать увезла его в Пермь. По окончанию войны он вернулся в родной город и отучился в Ленинградском хореографическом училище. После этого последовала работа в местном Малом театре. Вскоре Николай Боярчиков переехал в Пермь и стал во главе Театра оперы и балета им. Чайковского. Потом хореограф длительное время работал художественным руководителем театра в родном городе.Жизнь народного артиста РФ оборвалась после продолжительной болезни. Днем Николая Боярчикова доставили в больницу, где он и скончался. Сведений о дате и времени проведения похорон пока нет.