Участница “Голоса.Дети” Арина Орлова своим талантом заставила Басту четыре раза нажать на красную кнопку





Баста принял решение взять 14-летнюю Алину Орлову в свою команду в самом начале ее выступления. Рэпер нажал на кнопку четыре раза, не сдержав своего восхищения. Затем к сцене повернулись Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Юная участница проекта исполнила песню популярной американской исполнительницы Билли Айлиш под названием “Idontwannabeyouanymore ”. В разговоре с ней судьи выяснили, что начинающая артистка живет в Москве. Они похвалили ее манеру держаться на сцене, заявив, что чувствовалось, будто она “кайфовала” от своего выступления. Полина Гагарина назвала исполнение Орловой профессиональным, а также поинтересовалась, как у нее обстоят дела с песнями на русском языке, в связи с чем участница проекта сразу продемонстрировала свои умения.Алина Орлова выбрала сотрудничество с Валерием Меладзе на проекте “Голос.Дети”, став последним членом его команды.