Участница “Голоса.Дети” Арина Орлова своим талантом заставила Басту четыре раза нажать на красную кнопку
Участница проекта “Голос.Дети” Арина Орлова удивила наставников своим талантом. Рэпер Баста нажал на красную кнопку четыре раза.
Баста принял решение взять 14-летнюю Алину Орлову в свою команду в самом начале ее выступления. Рэпер нажал на кнопку четыре раза, не сдержав своего восхищения. Затем к сцене повернулись Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Юная участница проекта исполнила песню популярной американской исполнительницы Билли Айлиш под названием “Idontwannabeyouanymore ”. В разговоре с ней судьи выяснили, что начинающая артистка живет в Москве. Они похвалили ее манеру держаться на сцене, заявив, что чувствовалось, будто она “кайфовала” от своего выступления. Полина Гагарина назвала исполнение Орловой профессиональным, а также поинтересовалась, как у нее обстоят дела с песнями на русском языке, в связи с чем участница проекта сразу продемонстрировала свои умения.
Алина Орлова выбрала сотрудничество с Валерием Меладзе на проекте “Голос.Дети”, став последним членом его команды.
Баста принял решение взять 14-летнюю Алину Орлову в свою команду в самом начале ее выступления. Рэпер нажал на кнопку четыре раза, не сдержав своего восхищения. Затем к сцене повернулись Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Юная участница проекта исполнила песню популярной американской исполнительницы Билли Айлиш под названием “Idontwannabeyouanymore ”. В разговоре с ней судьи выяснили, что начинающая артистка живет в Москве. Они похвалили ее манеру держаться на сцене, заявив, что чувствовалось, будто она “кайфовала” от своего выступления. Полина Гагарина назвала исполнение Орловой профессиональным, а также поинтересовалась, как у нее обстоят дела с песнями на русском языке, в связи с чем участница проекта сразу продемонстрировала свои умения.
Алина Орлова выбрала сотрудничество с Валерием Меладзе на проекте “Голос.Дети”, став последним членом его команды.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:00