Пять военных Северного флота ВМФ РФ пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском
Пять представителей Северного флота ВМФ РФ получили ранения нижних конечностей вследствие подрыва боеприпаса. Известно, что ЧП имело место на артиллерийском заводе, расположенном в Мурманской области.
Согласно предварительным сведениям, причиной данного инцидента послужило несоблюдение ключевых норм безопасности при организации работ в складском комплексе. Произошедшее зафиксировано на складе боеприпасов, принадлежащему Северному флоту, в населенном пункте Росляково. Сформированная комиссия с участием членов командования уже развернула соответствующую проверку. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Известно, что во время проведения разгрузочно-погрузочных работ военнослужащими взорвался снаряд, который повредил сотрудникам ноги разлетающимися осколками.
О произошедшем в Мурманской области общественность проинформировало пресс-ведомство отечественного Минобороны.
Согласно предварительным сведениям, причиной данного инцидента послужило несоблюдение ключевых норм безопасности при организации работ в складском комплексе. Произошедшее зафиксировано на складе боеприпасов, принадлежащему Северному флоту, в населенном пункте Росляково. Сформированная комиссия с участием членов командования уже развернула соответствующую проверку. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Известно, что во время проведения разгрузочно-погрузочных работ военнослужащими взорвался снаряд, который повредил сотрудникам ноги разлетающимися осколками.
О произошедшем в Мурманской области общественность проинформировало пресс-ведомство отечественного Минобороны.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:09