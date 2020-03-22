Пять военных Северного флота ВМФ РФ пострадали при взрыве боеприпаса под Мурманском





Согласно предварительным сведениям, причиной данного инцидента послужило несоблюдение ключевых норм безопасности при организации работ в складском комплексе. Произошедшее зафиксировано на складе боеприпасов, принадлежащему Северному флоту, в населенном пункте Росляково. Сформированная комиссия с участием членов командования уже развернула соответствующую проверку. В настоящее время жизни пострадавших ничего не угрожает. Известно, что во время проведения разгрузочно-погрузочных работ военнослужащими взорвался снаряд, который повредил сотрудникам ноги разлетающимися осколками.О произошедшем в Мурманской области общественность проинформировало пресс-ведомство отечественного Минобороны.