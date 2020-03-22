Audi получила патент на название R8 Green Hell
Поклонники продукции Audi в скором времени смогут оценить новую модель от немецкого бренда. Компания недавно получила патент на название R8 Green Hell.
Audi может планировать выпуск нового варианта R8. Немецкий автопроизводитель недавно зарегистрировал торговую марку R8 Green Hell в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза. Это название будет использоваться в модели с 5,2-литровым двигателем мощностью 620 л. с. Он будет дополнен автоматической КПП, которая позволит разгоняться до 100 километров в час за 3,1 секунды, а максимальная скорость составит 331 км/ч.
Для справки, текущий рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей составляет 6 секунд, установленный Lamborghini Aventador SVJ в 2018 году. Отчеты показывают, что Audi рассматривает возможность замены R8 на электрическую модель или, по крайней мере, на машину с определенной долей электрификации. Анонс R8 Green Hell должен состоятся в ближайшее время: не исключено официальное обращение от производителя летом этого года.
Audi может планировать выпуск нового варианта R8. Немецкий автопроизводитель недавно зарегистрировал торговую марку R8 Green Hell в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза. Это название будет использоваться в модели с 5,2-литровым двигателем мощностью 620 л. с. Он будет дополнен автоматической КПП, которая позволит разгоняться до 100 километров в час за 3,1 секунды, а максимальная скорость составит 331 км/ч.
Для справки, текущий рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей составляет 6 секунд, установленный Lamborghini Aventador SVJ в 2018 году. Отчеты показывают, что Audi рассматривает возможность замены R8 на электрическую модель или, по крайней мере, на машину с определенной долей электрификации. Анонс R8 Green Hell должен состоятся в ближайшее время: не исключено официальное обращение от производителя летом этого года.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 18:30