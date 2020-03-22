Audi получила патент на название R8 Green Hell





Audi может планировать выпуск нового варианта R8. Немецкий автопроизводитель недавно зарегистрировал торговую марку R8 Green Hell в ведомстве интеллектуальной собственности Европейского Союза. Это название будет использоваться в модели с 5,2-литровым двигателем мощностью 620 л. с. Он будет дополнен автоматической КПП, которая позволит разгоняться до 100 километров в час за 3,1 секунды, а максимальная скорость составит 331 км/ч.Для справки, текущий рекорд Нюрбургринга для серийных автомобилей составляет 6 секунд, установленный Lamborghini Aventador SVJ в 2018 году. Отчеты показывают, что Audi рассматривает возможность замены R8 на электрическую модель или, по крайней мере, на машину с определенной долей электрификации. Анонс R8 Green Hell должен состоятся в ближайшее время: не исключено официальное обращение от производителя летом этого года.