Роза Сябитова считает ситуацию с коронавирусом естественной проверкой для пар
Роза Сябитова назвала естественной проверкой для пары ситуацию с коронавирусом. Телеведущая уверена, что будущие супруги смогут лучше присмотреться друг к другу в условиях карантина.
В связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве стали переносить свадьбы на лето и осень. Пары теперь предпочитают обсуждать все детали будущего торжества дистанционно. ЗАГСы столицы советуют сократить количество людей на свадьбах до 50 человек в связи с введенным Сергеем Собяниным запретом. Роза Сябитова советует использовать это время в качестве проверки своей второй половинки на прочность. Телеведущая уверена, что совместный отдых и поведение в экстремальной ситуации покажет, насколько возлюбленные совместимы друг с другом в общении и планировании. Она уверена, что любящие люди узаконят свои отношения в любом случае, даже если мероприятие придется перенести.
Роза Сябитова прогнозирует разорение мелких и даже средних компаний, что будет говорить о профессионализме более подготовленного и крупного бизнеса. Телеведущая считает, что в спокойный период люди склонны завышать требования к партнеру, поэтому во время пандемии есть вероятность повышения спроса на услуги брачных агентств.
В связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве стали переносить свадьбы на лето и осень. Пары теперь предпочитают обсуждать все детали будущего торжества дистанционно. ЗАГСы столицы советуют сократить количество людей на свадьбах до 50 человек в связи с введенным Сергеем Собяниным запретом. Роза Сябитова советует использовать это время в качестве проверки своей второй половинки на прочность. Телеведущая уверена, что совместный отдых и поведение в экстремальной ситуации покажет, насколько возлюбленные совместимы друг с другом в общении и планировании. Она уверена, что любящие люди узаконят свои отношения в любом случае, даже если мероприятие придется перенести.
Роза Сябитова прогнозирует разорение мелких и даже средних компаний, что будет говорить о профессионализме более подготовленного и крупного бизнеса. Телеведущая считает, что в спокойный период люди склонны завышать требования к партнеру, поэтому во время пандемии есть вероятность повышения спроса на услуги брачных агентств.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:43