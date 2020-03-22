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Роза Сябитова считает ситуацию с коронавирусом естественной проверкой для пар

Роза Сябитова назвала естественной проверкой для пары ситуацию с коронавирусом. Телеведущая уверена, что будущие супруги смогут лучше присмотреться друг к другу в условиях карантина.

В связи с введением ограничений из-за пандемии коронавируса в Москве стали переносить свадьбы на лето и осень. Пары теперь предпочитают обсуждать все детали будущего торжества дистанционно. ЗАГСы столицы советуют сократить количество людей на свадьбах до 50 человек в связи с введенным Сергеем Собяниным запретом. Роза Сябитова советует использовать это время в качестве проверки своей второй половинки на прочность. Телеведущая уверена, что совместный отдых и поведение в экстремальной ситуации покажет, насколько возлюбленные совместимы друг с другом в общении и планировании. Она уверена, что любящие люди узаконят свои отношения в любом случае, даже если мероприятие придется перенести.

Роза Сябитова прогнозирует разорение мелких и даже средних компаний, что будет говорить о профессионализме более подготовленного и крупного бизнеса. Телеведущая считает, что в спокойный период люди склонны завышать требования к партнеру, поэтому во время пандемии есть вероятность повышения спроса на услуги брачных агентств.

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ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:43

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