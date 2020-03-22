Рендеры нового пикапа от Kia появились в Сети
Хотя Kia еще не анонсировала свой новый пикап, в Сети уже появились рендеры будущего грузовика. Модель от южнокорейской компании соединила в себе черты родственной Optima и Chevrolet Silverado.
Авторынок США существенно отличается от европейских аналогов, поскольку местные покупатели больше интересуются полноразмерными пикапами и внедорожниками, а не компактными седанами. Это объясняет, почему Hyundai недавно объявила о начале производства Santa Cruz, примеру которого может последовать Kia. Дизайнеры из KooKiSung Studio решили продемонстрировать, как бы выглядел пикап от южнокорейского концерна. Рендеры представили кузов, который отказался от традиционных плавных линий в пользу "агрессивного" стиля.
Массивные черты делают автомобиль более похожим на популярный F-150. Особенно выделяется радиаторная решетка в форме тигриного носа, которая охватывает всю переднюю часть и соединяется со светодиодной оптикой. Эксперты считают, что будущую модель могут оснастить 3,0-литровым турбодизелем V6, который можно наблюдать в роскошном SUV Hyundai Genesis GV80. Известно, что Kia ранее обращалась к концепции пикапов в 2004 году, когда был презентован Mojave KCV4 с одной кабиной.
Авторынок США существенно отличается от европейских аналогов, поскольку местные покупатели больше интересуются полноразмерными пикапами и внедорожниками, а не компактными седанами. Это объясняет, почему Hyundai недавно объявила о начале производства Santa Cruz, примеру которого может последовать Kia. Дизайнеры из KooKiSung Studio решили продемонстрировать, как бы выглядел пикап от южнокорейского концерна. Рендеры представили кузов, который отказался от традиционных плавных линий в пользу "агрессивного" стиля.
Массивные черты делают автомобиль более похожим на популярный F-150. Особенно выделяется радиаторная решетка в форме тигриного носа, которая охватывает всю переднюю часть и соединяется со светодиодной оптикой. Эксперты считают, что будущую модель могут оснастить 3,0-литровым турбодизелем V6, который можно наблюдать в роскошном SUV Hyundai Genesis GV80. Известно, что Kia ранее обращалась к концепции пикапов в 2004 году, когда был презентован Mojave KCV4 с одной кабиной.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:11