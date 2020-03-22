Экономисты: Кризис вынудит россиян пересесть на отечественные авто
Перемены на мировой бирже из-за пандемии коронавируса тяжело сказались на платежеспособности россиян. Экономисты предрекают, что кризис вынудит жителей РФ пересесть на отечественные авто.
Представитель инфопортала «Авторевю» Леонид Голованов сообщил, что спрос автолюбителей переместится в сторону российской продукции на фоне сложной экономической ситуации в РФ. По мнению эксперта, повышенный интерес к отечественным производителям связан не только с низкой начальной стоимостью моделей, но и дешевизной в их обслуживании. В особенно выигрышном положении находятся седаны, принадлежащие к B-классу.
Для того, чтобы сохранить внимание покупателей, российские бренды намереваются всеми силами сдерживать рост цен. Более низкая стоимость подержанного транспорта по отношению к новому не сможет покрыть расходы на их содержание. Поэтому следует ожидать падения объема продаж и на вторичном рынке. Представитель «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин говорит, что некоторые семьи вовсе могут отказаться от средства передвижения либо начнут откладывать деньги на покупку новых авто.
Представитель инфопортала «Авторевю» Леонид Голованов сообщил, что спрос автолюбителей переместится в сторону российской продукции на фоне сложной экономической ситуации в РФ. По мнению эксперта, повышенный интерес к отечественным производителям связан не только с низкой начальной стоимостью моделей, но и дешевизной в их обслуживании. В особенно выигрышном положении находятся седаны, принадлежащие к B-классу.
Для того, чтобы сохранить внимание покупателей, российские бренды намереваются всеми силами сдерживать рост цен. Более низкая стоимость подержанного транспорта по отношению к новому не сможет покрыть расходы на их содержание. Поэтому следует ожидать падения объема продаж и на вторичном рынке. Представитель «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин говорит, что некоторые семьи вовсе могут отказаться от средства передвижения либо начнут откладывать деньги на покупку новых авто.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:17