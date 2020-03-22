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Экономисты: Кризис вынудит россиян пересесть на отечественные авто

Перемены на мировой бирже из-за пандемии коронавируса тяжело сказались на платежеспособности россиян. Экономисты предрекают, что кризис вынудит жителей РФ пересесть на отечественные авто.

Представитель инфопортала «Авторевю» Леонид Голованов сообщил, что спрос автолюбителей переместится в сторону российской продукции на фоне сложной экономической ситуации в РФ. По мнению эксперта, повышенный интерес к отечественным производителям связан не только с низкой начальной стоимостью моделей, но и дешевизной в их обслуживании. В особенно выигрышном положении находятся седаны, принадлежащие к B-классу.

Для того, чтобы сохранить внимание покупателей, российские бренды намереваются всеми силами сдерживать рост цен. Более низкая стоимость подержанного транспорта по отношению к новому не сможет покрыть расходы на их содержание. Поэтому следует ожидать падения объема продаж и на вторичном рынке. Представитель «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин говорит, что некоторые семьи вовсе могут отказаться от средства передвижения либо начнут откладывать деньги на покупку новых авто.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:17

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