Экономисты: Кризис вынудит россиян пересесть на отечественные авто





Представитель инфопортала «Авторевю» Леонид Голованов сообщил, что спрос автолюбителей переместится в сторону российской продукции на фоне сложной экономической ситуации в РФ. По мнению эксперта, повышенный интерес к отечественным производителям связан не только с низкой начальной стоимостью моделей, но и дешевизной в их обслуживании. В особенно выигрышном положении находятся седаны, принадлежащие к B-классу.Для того, чтобы сохранить внимание покупателей, российские бренды намереваются всеми силами сдерживать рост цен. Более низкая стоимость подержанного транспорта по отношению к новому не сможет покрыть расходы на их содержание. Поэтому следует ожидать падения объема продаж и на вторичном рынке. Представитель «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин говорит, что некоторые семьи вовсе могут отказаться от средства передвижения либо начнут откладывать деньги на покупку новых авто.