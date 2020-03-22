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Ученые назвали семена льна лучшим натуральным средством от повышенного давления

Ученые пришли к выводу, что семена льна являются лучшим натуральным средством для снижения давления при гипертонии. Регулярное употребление дает сильный и длительный эффект.
Ученые назвали семена льна лучшим натуральным средством от повышенного давления

Группа экспертов из Национальной медицинской библиотеки США и Национального института здравоохранения провела ряд исследований, призванных изучить влияние регулярного употребления семени льна на показатели здоровья людей, страдающих гипертонией. Их результатом стало выявление существенного антигипертензивного действия продукта.

Так те, кто уже некоторое время принимал гипотензивные препараты, смогли понизить давление еще ощутимее с помощью включения в рацион семени льна. Ученые отметили, что ежедневное употребление продукта также помогло избавить пациентов, страдающих гипертонией, от скачков кровяного давления.

Эксперты связывают подобный эффект от употребления семян льна с высоким уровнем содержания в них клетчатки и жирных кислот. Подобные вещества, по мнению ученых, способствуют стабилизации систолического и диастолического артериального давления, а также благоприятно влияют на работу сердечно-сосудистой системы в целом.

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Наука / Важно
Добавил: Криворотько Наталья Сегодня, 12:37

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