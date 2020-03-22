Ученые рассказали о воспитании мальчиков и девочек в Спарте





Однако различия, без сомнения, также были. Так мальчиков забирали из дома уже в 7-8 лет и до 30-летия они проживали и проходили подготовку в специальных казармах. Девочек же оставляли на «домашнем обучении», но при этом они с того же возраста были обязаны ежедневно заниматься физическими упражнениями. Как отмечают историки, в античном государстве было принято упражняться обнаженными, поэтому для представительниц слабого пола строились отдельные «тренажерные залы».Юноши и девушки имели возможность встретиться и пообщаться только в ходе спортивных состязаний и игр. Создать же семью позволялось сильному полу не ранее достижения 30-летнего возраста.Упор в воспитании юных спартанок и спартанцев был сделан на физическое развитие, поэтому о каком-либо особом образовании говорить не приходится. «Ученость» в государстве не слишком почиталась, и более того - к ней даже относились с недоверием. Однако очень важным моментом для жителей Спарты было и укрепление духа.В Лакедемоне приветствовалось почитание законов, а также лаконичность высказываний. Мужчины и женщины обязаны были уметь выражать сложную мысль сдержано и немногословно. Кроме того, права и свободы спартанок давали им куда больше возможностей для самовыражения, нежели жительницам других греческих полисов.Супружеская верность для женщин Спарты находилась на первом месте в системе приоритетов. Создание «ячейки общества» несло в себе цель не получение чувственного или морального удовольствия, но необходимость продолжения рода. Предпочтение отдавалось рождению мальчиков, но и появление на свет девочки не было чем-то удручающим для семьи: спартанки людьми второго сорта никогда не считались.