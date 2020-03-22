Родители Жанны Фриске не будут делать из ее квартиры музей





По словам Ольги Копыловой, они не будут пускать посторонних людей в жилье Жанны Фриске и не планируют ничего делать с квартирой. Наталья Фриске, сестра знаменитой певицы, призналась, что в комнатах все осталось так, как при жизни звезды. Уже пять лет недвижимость пустует, а родные иногда приходят, чтобы протереть пыль.В январе прошлого года Наталья Фриске показала квартиру своей родной сестры на видео. Она провела виртуальную экскурсию и показала поклонникам творчества Жанны Фриске ее коллекцию духов и вещи. Фолловеры попросили Наталью Фриске, чтобы она сохранила сторис и они могли пересматривать эти кадры.Жизнь экс-солистки группы «Блестящие» оборвалась летом 2015 года. На тот момент Жанне Фриске, которая скончалась от рака мозга, был 41 год. Свои последние месяца жизни она жила с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном Платоном в Подмосковье в загородном доме.