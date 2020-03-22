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Родители Жанны Фриске не будут делать из ее квартиры музей

В СМИ появились данные, что родители покойной Жанны Фриске хотят сделать из ее квартиры музей. Однако мать певицы, которая длительное время сражалась со смертельной болезнью, опровергла эти сведения.

Родители Жанны Фриске не будут делать из ее квартиры музей


По словам Ольги Копыловой, они не будут пускать посторонних людей в жилье Жанны Фриске и не планируют ничего делать с квартирой. Наталья Фриске, сестра знаменитой певицы, призналась, что в комнатах все осталось так, как при жизни звезды. Уже пять лет недвижимость пустует, а родные иногда приходят, чтобы протереть пыль.

В январе прошлого года Наталья Фриске показала квартиру своей родной сестры на видео. Она провела виртуальную экскурсию и показала поклонникам творчества Жанны Фриске ее коллекцию духов и вещи. Фолловеры попросили Наталью Фриске, чтобы она сохранила сторис и они могли пересматривать эти кадры.



Жизнь экс-солистки группы «Блестящие» оборвалась летом 2015 года. На тот момент Жанне Фриске, которая скончалась от рака мозга, был 41 год. Свои последние месяца жизни она жила с гражданским мужем Дмитрием Шепелевым и маленьким сыном Платоном в Подмосковье в загородном доме.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 08:00

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