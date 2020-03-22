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Новый эпизод «Простоквашино» после выхода набрал за сутки полмиллиона просмотров

Всего за сутки после выхода новую серию продолжения советского мультфильма «Простоквашино» зрители посмотрели больше полумиллиона раз. Эпизод опубликован на видеохостинге YouTube.
Новый эпизод «Простоквашино» после выхода набрал за сутки полмиллиона просмотров

Новая серия вышла на официальном канале киностудии «Союзмультфильм». Она рассказывает о знакомстве главных героев с населением иной деревни. Площадка на YouTube является пока последней платформой, где представители компании выкладывают новинки «Простоквашино». До этого эпизоды зрители могли увидеть в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и на ресурсе «Кино Mail.ru». Новые выпуски доступны с весеннего периода 2018 года, в конце мая того же года сотрудники студии публикуют их на видеохостинге.

Режиссером последней на данный момент серии стала лауреат анимационного фестиваля в Суздале Софья Кравцова. По планам авторов проекта, всего нужно снять три десятка эпизодов в рамках первого сезона, соответственная работа подходит к завершению.

«Простоквашино» является продолжением серии мультфильмов, которые были выпущены во времена СССР, - «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Действие новых частей происходит в современной России. У Дяди Федора появилась младшая сестра, а Шарик и Матроскин начали заниматься фермерством, параллельно осваивая новые технологии, в частности, интернет.

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Культура
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 06:00

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