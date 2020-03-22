Новый эпизод «Простоквашино» после выхода набрал за сутки полмиллиона просмотров





Новая серия вышла на официальном канале киностудии «Союзмультфильм». Она рассказывает о знакомстве главных героев с населением иной деревни. Площадка на YouTube является пока последней платформой, где представители компании выкладывают новинки «Простоквашино». До этого эпизоды зрители могли увидеть в социальных сетях «Одноклассники», «ВКонтакте» и на ресурсе «Кино Mail.ru». Новые выпуски доступны с весеннего периода 2018 года, в конце мая того же года сотрудники студии публикуют их на видеохостинге.Режиссером последней на данный момент серии стала лауреат анимационного фестиваля в Суздале Софья Кравцова. По планам авторов проекта, всего нужно снять три десятка эпизодов в рамках первого сезона, соответственная работа подходит к завершению.«Простоквашино» является продолжением серии мультфильмов, которые были выпущены во времена СССР, - «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино» и «Зима в Простоквашино». Действие новых частей происходит в современной России. У Дяди Федора появилась младшая сестра, а Шарик и Матроскин начали заниматься фермерством, параллельно осваивая новые технологии, в частности, интернет.