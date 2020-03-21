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Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления иммунитета

Ученые из Южно-Уральского государственного университета разработали новую технологию йогурта для укрепления иммунитета. Специалисты предложили производителям рецептуру с добавлением водорослей, обработанных ультразвуком.
Российские ученые разработали новую технологию йогурта для укрепления иммунитета

В Международной лаборатории анализа и синтеза пищевых ингредиентов при Южно-Уральском университете ученые провели ряд экспериментов с целью улучшить не только качество кисломолочного продукта, но и сделать его более полезным. Ввиду сложившейся ситуации с коронавирусом и общей обстановкой в мире эксперты выяснили, что большинство людей подвержены инфекционным заболеваниям из-за дефицита йода. Потому они создали йогурт с добавлением бурых водорослей с морей Дальнего Востока.

По словам специалистов, представители бентосной группы являются одними из самых богатых источников йода, потому их можно и нужно добавлять в рацион человека. Для того чтобы полезные вещества и антиоксиданты лучше усваивались в организме, ученые создали технологию обработки компонентов ультразвуком. Аспирант кафедры Анастасия Паймулина рассказала, что крайне необходимый полисахарид для здоровья человека обязательно требует обработки частотными колебаниями, так как его молекулярный вес слишком большой для полного расщепления в органах ЖКТ потребителя.

Как известно, микрокомпоненты бурых водорослей нормализуют уровень холестерина в крови, улучшают моторику кишечника и укрепляют защитные функции иммунной системы.

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Наука / Важно
Добавил: Степаненко Екатерина Сегодня, 15:17

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