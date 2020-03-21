«Снявшую порчу» у омской пенсионерки целительницу задержали в Красноярске





Задержанная правоохранительными органами мошенница обманным путем выманила у пожилой жительницы Омска информацию о имеющихся у пенсионерки сбережениях. После того, как аферистка узнала об отложенных женщиной деньгах, «колдунья» сообщила о наличии у последней порчи и предложила «снять негатив».Для этого злоумышленница собрала весь необходимый реквизит, в виде полотенца, стакана воды, яйца, ложки и ножа, и принялась за исполнение «ритуала». В ходе его проведения целительница попросила пенсионерку собрать всю имеющуюся в квартире наличность и, упаковав в сверток, спрятать под кровать. Женщина послушалась совета мошенницы и сделала все по инструкции, когда же после ухода «колдуньи» потерпевшая решила забрать деньги, их на месте не оказалось. Таким образом за «магические услуги» жертва обмана расплатилась всеми своими сбережениями – воровка забрала с собой спрятанные 104 000 рублей.Псевдо-целительницей оказалась 68-летняя жительница Алтайского края, которая раньше уже привлекалась за подобный вид мошенничества. Теперь аферистке предстоит отбыть заслуженное наказание: лишение свободы сроком до 5 лет.