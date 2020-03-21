Звезда «Дом-2» Виктория Цатурян продает квартиру сына из-за долгов





Фолловеры экс-участницы проекта «Дом-2» Виктории Цатурян находятся в полном недоумении. Еще совсем недавно она уверяла всех, что у нее все отлично, а ежемесячный доход составляет чуть-ли не больше, чем миллион рублей. Теперь же блондинка жалуется, что ей нечем оплатить обучение сына Артема в частной школе.Оказалось, что все якобы из-за марафона по похудению. Виктория хотела запустить с друзьями проект в интернете, но оказывается, что оплата за него каким-то образом уходила на карту неизвестному ей человеку.После того, как пользователи начали ругать Цатурян за обман, она приняла решение все вернуть до копейки. Своих денег у нее естественно не хватило, а поэтому Виктория думает продать квартиру, которая принадлежит ее сыну. Однако оказывается, чтобы это сделать необходимо разрешение Руслана Мацьолека, но Виктория надеется, что получиться провести сделку и без него.Также Виктория Цатурян сказала, что якобы для того, чтобы оплатили учебу сыну она дала сто тысяч какой-то своей знакомой, но та просьбу не выполнила, а с деньгами просто исчезла.Теперь одни жалеют Викторию Цатурян, ведь на нее одновременно навалилось столько бед, а другие говорят, что им непонятно, как у девушки, которая до этого рассказывала о миллионных доходах, вдруг резко не стало средств для существования.