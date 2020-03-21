«Привыкаю к новому режиму»: Кристина Орбакайте заявила, что ушла на карантин

Примечательно, что карантина решили придерживаться все члены звездного семейства. Немногим ранее изолировались сын Орбакайте Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова. Судя по тому, откуда была сделана последняя публикация Красновой на ее странице в социальной сети, сейчас она вместе с супругом проводит время на бывшей даче его бабушки Аллы Пугачевой в Истре. По словам модели, во время карантина она старается совмещать приятное с полезным. Теперь их примеру последовала дочь Примадонны.- гласит подпись Орбакайте под ее недавним постом в Instagram.Примечателен и тот факт, что в периоды, когда семья певицы собирается вместе на выходные, в роли повара для них выступает супруг исполнительницы – предприниматель Михаил Земцов. Не пренебрегает зять Примадонны и своими родительскими обязанностями, к примеру, часто занимается с 7-летней дочерью Клавдией испанским языком.