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«Привыкаю к новому режиму»: Кристина Орбакайте заявила, что ушла на карантин

Известная российская певица Кристина Орбакайте решила последовать рекомендациям специалистов и принять меры предосторожности в связи с распространением коронавирусной инфекции. 48-летняя звезда рассказала поклонникам, что решила уйти на карантин.
«Привыкаю к новому режиму»: Кристина Орбакайте заявила, что ушла на карантин

Примечательно, что карантина решили придерживаться все члены звездного семейства. Немногим ранее изолировались сын Орбакайте Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова. Судя по тому, откуда была сделана последняя публикация Красновой на ее странице в социальной сети, сейчас она вместе с супругом проводит время на бывшей даче его бабушки Аллы Пугачевой в Истре. По словам модели, во время карантина она старается совмещать приятное с полезным. Теперь их примеру последовала дочь Примадонны. «Я уже дома. Привыкаю к новому режиму. А вы самоизолировались?» - гласит подпись Орбакайте под ее недавним постом в Instagram.

Примечателен и тот факт, что в периоды, когда семья певицы собирается вместе на выходные, в роли повара для них выступает супруг исполнительницы – предприниматель Михаил Земцов. Не пренебрегает зять Примадонны и своими родительскими обязанностями, к примеру, часто занимается с 7-летней дочерью Клавдией испанским языком.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 09:32

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