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Вячеслав Малежик : "Жёны пяти участников группы "Весёлые ребята" заставили их уйти из коллектива из-за Аллы Пугачёвой"

Музыкант Вячеслав Малежик во время эфира передачи «Судьба человека» рассказал, как из-за Аллы Пугачевой пять участников группы «Веселые ребята» ушли из коллектива. Это произошло по причине ревности жен исполнителей.

Алла Пугачева некоторое время выступала вместе с группой «Весёлые ребята», что привело в итоге к уходу пяти исполнителей.
«Супруги участников коллектива после появления информации о совместных гастролях с Аллой Пугачева очень приревновали своих мужей. Мне вспоминаются первые выступления, в которых участвовала Примадонна. Они однажды прибыли с инспекцией. Среди других женщин была и супруга Александра Буйнова. Алла Борисовна является яркой и красивой женщиной, поэтому нет смысла удивляться такому исходу», - сообщил исполнитель.

Певец утверждает, после окончания гастролей из коллектива ушли 5 артистов. Малежик уверен, причиной тому было негативное отношение жен музыкантов к Пугачевой. «Супруги спровоцировали мужчин отказаться от участия в группе, и им пришлось уйти. У меня тогда ещё не было жены, по этой причине я остался. Однако группы как таковой уже не было. Изначально меня не хотели отпускать, но потом я сам изъявил желание уйти», — подытожил музыкант.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 21:07

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