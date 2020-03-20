Вячеслав Малежик : "Жёны пяти участников группы "Весёлые ребята" заставили их уйти из коллектива из-за Аллы Пугачёвой"

«Супруги участников коллектива после появления информации о совместных гастролях с Аллой Пугачева очень приревновали своих мужей. Мне вспоминаются первые выступления, в которых участвовала Примадонна. Они однажды прибыли с инспекцией. Среди других женщин была и супруга Александра Буйнова. Алла Борисовна является яркой и красивой женщиной, поэтому нет смысла удивляться такому исходу», - сообщил исполнитель.





Алла Пугачева некоторое время выступала вместе с группой «Весёлые ребята», что привело в итоге к уходу пяти исполнителей.Певец утверждает, после окончания гастролей из коллектива ушли 5 артистов. Малежик уверен, причиной тому было негативное отношение жен музыкантов к Пугачевой., — подытожил музыкант.