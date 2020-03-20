В России 253 зараженных: Число заболевших коронавирусом в стране выросло за сутки на 54 человека





Отмечается, что за минувшие 24 часа в девяти российских регионах были официально зарегистрированы 54 новых случая заражения COVID-19. Больше всего таких случаев было зарегистрировано в столице России – 33 новых пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Также шестерых инфицированных выявили в Республике Саха, еще по четыре – в Самарской области и Петербурге, по два случая выявлено в Новосибирской и Кировской областях, еще по одному – в Ульяновской области и Подмосковье.