В России 253 зараженных: Число заболевших коронавирусом в стране выросло за сутки на 54 человека
Количество случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции в России за минувшие сутки увеличилось до 253. Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что за минувшие 24 часа в девяти российских регионах были официально зарегистрированы 54 новых случая заражения COVID-19. Больше всего таких случаев было зарегистрировано в столице России – 33 новых пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Также шестерых инфицированных выявили в Республике Саха, еще по четыре – в Самарской области и Петербурге, по два случая выявлено в Новосибирской и Кировской областях, еще по одному – в Ульяновской области и Подмосковье.
Отмечается, что за минувшие 24 часа в девяти российских регионах были официально зарегистрированы 54 новых случая заражения COVID-19. Больше всего таких случаев было зарегистрировано в столице России – 33 новых пациента с подтвержденным диагнозом коронавирус. Также шестерых инфицированных выявили в Республике Саха, еще по четыре – в Самарской области и Петербурге, по два случая выявлено в Новосибирской и Кировской областях, еще по одному – в Ульяновской области и Подмосковье.
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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 19:11