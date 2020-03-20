Skoda представила концепт-кар родстера Scala Spider
Стало известно о том, что чешская компания Skoda презентовала концепт-кар Scala, который будет представлен в виде родстера. Изначально ученики автобренда создали изображение новинки как развлечение. Но не исключена возможность, что компания выпустит эту модель.
В основу концепт-кара легла база хэтчбека Scala. Но новинка может похвастаться большим количеством изменений, которые были внесены в экстерьер. Ученики бренда Skoda сделали линии родстера более плавными, изменили дорожный просвет, модернизировали передний бампер и видоизменили фары. Skoda Scala Spider получила двигатель на 1,4 литра, который будет работать в паре с коробкой «автомат». Привод используется исключительно передний.
Салон родстера отделан новым качественным материалом. Кроме этого, автолюбители оценят мультимедийную современную систему, оснащенную большим экраном. Представители бренда дали достаточно высокую оценку модели, которую разработали студенты. Skoda считает, что родстер Scala Spider может быть достаточно востребованным на рынке.
В основу концепт-кара легла база хэтчбека Scala. Но новинка может похвастаться большим количеством изменений, которые были внесены в экстерьер. Ученики бренда Skoda сделали линии родстера более плавными, изменили дорожный просвет, модернизировали передний бампер и видоизменили фары. Skoda Scala Spider получила двигатель на 1,4 литра, который будет работать в паре с коробкой «автомат». Привод используется исключительно передний.
Салон родстера отделан новым качественным материалом. Кроме этого, автолюбители оценят мультимедийную современную систему, оснащенную большим экраном. Представители бренда дали достаточно высокую оценку модели, которую разработали студенты. Skoda считает, что родстер Scala Spider может быть достаточно востребованным на рынке.
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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:30