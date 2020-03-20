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«Жгучая»: Саша Бортич восхитила поклонников новым селфи

Известная российская актриса Саша Бортич, знакомая зрителю по роли в популярном сериале «Полицейский с Рублевки», опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок. Это селфи-фото оказалось настолько удачным, что некоторые поклонники до сих пор высказывают свое восхищение.
«Жгучая»: Саша Бортич восхитила поклонников новым селфи

Снимок, которым артистка решила поделиться с подписчиками, был сделан во время отдыха. Сам кадр снят довольно крупным планом, что позволяет в деталях рассмотреть черты лица знаменитости. Изучив фото, поклонники Бортич принялись оставлять под публикацией комментарии с комплиментами, выражая свое восхищение внешним видом артистки и пейзажем на ее фоне. Другие не забыли отметить, что, кроме прекрасных внешних данных, Саша Бортич также обладает незаурядным актерским талантом, сообщает издание «Слово и дело».

«Жгучая какая», «Светлая девочка, все Ваши фото поднимают настроение», «Как всегда прекрасны», - пишут подписчики кинозвезды.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 18:41

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