«Жгучая»: Саша Бортич восхитила поклонников новым селфи
Известная российская актриса Саша Бортич, знакомая зрителю по роли в популярном сериале «Полицейский с Рублевки», опубликовала на своей страничке в социальной сети Instagram новый снимок. Это селфи-фото оказалось настолько удачным, что некоторые поклонники до сих пор высказывают свое восхищение.
Снимок, которым артистка решила поделиться с подписчиками, был сделан во время отдыха. Сам кадр снят довольно крупным планом, что позволяет в деталях рассмотреть черты лица знаменитости. Изучив фото, поклонники Бортич принялись оставлять под публикацией комментарии с комплиментами, выражая свое восхищение внешним видом артистки и пейзажем на ее фоне. Другие не забыли отметить, что, кроме прекрасных внешних данных, Саша Бортич также обладает незаурядным актерским талантом, сообщает издание «Слово и дело».
«Жгучая какая», «Светлая девочка, все Ваши фото поднимают настроение», «Как всегда прекрасны», - пишут подписчики кинозвезды.
Снимок, которым артистка решила поделиться с подписчиками, был сделан во время отдыха. Сам кадр снят довольно крупным планом, что позволяет в деталях рассмотреть черты лица знаменитости. Изучив фото, поклонники Бортич принялись оставлять под публикацией комментарии с комплиментами, выражая свое восхищение внешним видом артистки и пейзажем на ее фоне. Другие не забыли отметить, что, кроме прекрасных внешних данных, Саша Бортич также обладает незаурядным актерским талантом, сообщает издание «Слово и дело».
«Жгучая какая», «Светлая девочка, все Ваши фото поднимают настроение», «Как всегда прекрасны», - пишут подписчики кинозвезды.