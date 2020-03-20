Арай Чобанян в трусах залез в свинарник ради звезды «Дом-2» Ирины Пинчук
Молодой человек экс-участницы скандального проекта «Дом-2» Ирины Пинчук узнал, что такое деревенская жизнь изнутри. Вместе со своей возлюбленной Арай Чобанян приехал в Брянскую область, где и столкнулся со всеми прелестями деревенской жизни. Ради своей любимой парень в трусах не побоялся даже отправиться в свинарник.
У Арая Чобаняна не получилось долгое время продержаться без Ирины Пинчук. В итоге мужчина отправился следом за своей любимой. Таким образом, Арай и приехал в Брянскую область, где живут родители Ирины. Однако там он успел не только познакомиться с семьей Пинчук, но и познал все тонкости жизни в деревне.
Чобанян ради любимой залез в одних трусах сначала в свинарник, а потом и в курятник. Оказывается, таким было задание одного из его друзей в Instagram-баттле, которое он выполнил вполне успешно. Кроме того, Арай Чобанян сделал там целую фотоссесию, которую поспешил разместить в Сети. Пользователи соцсетей тут же поспешили прокомментировать происходящее. Так, некоторые написали, что любят видео, где Арай с Ириной выполняют различные задания.
У Арая Чобаняна не получилось долгое время продержаться без Ирины Пинчук. В итоге мужчина отправился следом за своей любимой. Таким образом, Арай и приехал в Брянскую область, где живут родители Ирины. Однако там он успел не только познакомиться с семьей Пинчук, но и познал все тонкости жизни в деревне.
Чобанян ради любимой залез в одних трусах сначала в свинарник, а потом и в курятник. Оказывается, таким было задание одного из его друзей в Instagram-баттле, которое он выполнил вполне успешно. Кроме того, Арай Чобанян сделал там целую фотоссесию, которую поспешил разместить в Сети. Пользователи соцсетей тут же поспешили прокомментировать происходящее. Так, некоторые написали, что любят видео, где Арай с Ириной выполняют различные задания.