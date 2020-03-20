Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в семье

В январе Елена Ваенга отметила своё 43-летие, а потому вряд ли малыш родился у неё – скорее всего, у кого-то из родственников, предположили фанаты звезды шансона. Да и сама артистка вскоре оставила для них ещё одно сообщение, отметив, что её семья не состоит только лишь из двух человек, а женщина – не только она.ещё больше заинтриговала исполнительница.Тем не менее, поздравлений с пополнением в семье от Instagram-подписчиков не поубавилось. Поклонники пожелали маме и новорожденному здоровья и выразили нетерпение как можно скорее узнать подробности этой истории.