Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в семье
Эстрадная певица, автор песен и актриса Елена Ваенга на своей странице в Instagram эмоционально сообщила поклонникам радостное известие: в её семье – прибавление. Изображение, подобранное к посту, – летящий аист с младенцем – не оставляет сомнений, что речь идёт о ребёнке.
В январе Елена Ваенга отметила своё 43-летие, а потому вряд ли малыш родился у неё – скорее всего, у кого-то из родственников, предположили фанаты звезды шансона. Да и сама артистка вскоре оставила для них ещё одно сообщение, отметив, что её семья не состоит только лишь из двух человек, а женщина – не только она. «Да, у нас в семье появился на свет ребёнок. Мамочка расскажет об этом сама, когда посчитает нужным», – ещё больше заинтриговала исполнительница.
Тем не менее, поздравлений с пополнением в семье от Instagram-подписчиков не поубавилось. Поклонники пожелали маме и новорожденному здоровья и выразили нетерпение как можно скорее узнать подробности этой истории.
В январе Елена Ваенга отметила своё 43-летие, а потому вряд ли малыш родился у неё – скорее всего, у кого-то из родственников, предположили фанаты звезды шансона. Да и сама артистка вскоре оставила для них ещё одно сообщение, отметив, что её семья не состоит только лишь из двух человек, а женщина – не только она. «Да, у нас в семье появился на свет ребёнок. Мамочка расскажет об этом сама, когда посчитает нужным», – ещё больше заинтриговала исполнительница.
Тем не менее, поздравлений с пополнением в семье от Instagram-подписчиков не поубавилось. Поклонники пожелали маме и новорожденному здоровья и выразили нетерпение как можно скорее узнать подробности этой истории.