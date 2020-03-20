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Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в семье

Эстрадная певица, автор песен и актриса Елена Ваенга на своей странице в Instagram эмоционально сообщила поклонникам радостное известие: в её семье – прибавление. Изображение, подобранное к посту, – летящий аист с младенцем – не оставляет сомнений, что речь идёт о ребёнке.
Елена Ваенга эмоционально сообщила в Instagram о прибавлении в семье

В январе Елена Ваенга отметила своё 43-летие, а потому вряд ли малыш родился у неё – скорее всего, у кого-то из родственников, предположили фанаты звезды шансона. Да и сама артистка вскоре оставила для них ещё одно сообщение, отметив, что её семья не состоит только лишь из двух человек, а женщина – не только она. «Да, у нас в семье появился на свет ребёнок. Мамочка расскажет об этом сама, когда посчитает нужным», – ещё больше заинтриговала исполнительница.

Тем не менее, поздравлений с пополнением в семье от Instagram-подписчиков не поубавилось. Поклонники пожелали маме и новорожденному здоровья и выразили нетерпение как можно скорее узнать подробности этой истории.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:54

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