Жители Омска всю зиму ходили возле разлагающегося тела мужчины





Сообщается, что дом, возле которого умер горожанин, является заброшенным и давно облюбован лицами, ведущими бродяжнический образ жизни, поэтому им было совершенно безразлично, кто лежит у них прямо под ногами, а после тело скрылось под слоем снега, поэтому другие жители города просто не замечали его.Как сообщает местная пресса, данный инцидент произошел в районе ул. Гусарова. Кроме того, отмечается, что погибшему мужчине было 59 лет, осмотревшие его тело эксперты не обнаружили на нем никаких признаков насильственной смерти или криминальных следов, при этом сам труп уже начал разлагаться, поэтому точную причину смерти гражданина должна установить соответствующая экспертиза.