День весеннего равноденствия: Главные запреты и поверья на 20 марта

«Энергетика этих суток будет очень сильной, поэтому не стоит этого упускать. Оставьте все свои плохие мысли, скуку и грусть. Начните мыслить позитивно, настройтесь на веселую волну, и тогда Вселенная поможет вам исполнить все ваши желания», - рассказывают специалисты.





В первую очередь, День весеннего равноденствия является позитивным праздником, несущим в себе добро и возрождение. Природа начинает просыпаться после зимней спячки, Солнце светит все ярче, а температура воздуха повышается. В древности существовало поверье, согласно которому нужно было отбросить все проблемы и показать богам, что люди готовы встречать весну. Из-за этого в День весеннего равноденствия рекомендуется не устраивать конфликты и не думать ни о чем плохом.Гнев и агрессия также очень опасны в данный праздник. Согласно поверьям, все эмоции, пережитые в этот день, умножаются и остаются до самого осеннего равноденствия. Из-за этого весь негатив, который человек пропустит через себя, останется в нем минимум на полгода. Лучшим решением будет позитивный настрой, радующий окружающих.Существуют и более аутентичные поверья на День весеннего равноденствия. В частности, запрещено сажать вербу или выходить на уличу без свечи в ночное время. Вечером вся нечистая сила просыпается, устраивая шабаши. Свеча же позволяет всегда держать свет при себе и не давать мистическим существам подобраться близко к жилищу. Также еще в древние времена на День весеннего равноденствия было принято обдумывать планы на весь год. Своеобразную медитацию лучше всего проводить на природе в полностью безлюдном месте. Идеально для этого подойдут берег реки, поле, лужайка или лес. На праздник также принято прощать все обиды и просить прощения.Равноденствие не всегда приходится на 20 марта. Промежуток между двумя точками, в которых день по времени сходится с ночью, всегда меняется и добавляет к календарю примерно 6 часов. Из-за этого в некоторые годы равноденствие приходится на 21 или 22 марта. Ежегодно в этот день восточные народы отмечают Новый год. В Иране, Афганистане, Таджикистане, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Азербайджане он называется Навруз. В поверьях восточных народов говорится, что проводить праздник нужно максимально весело. В древности было принято готовить угощения и приглашать в гости друзей.В Европе на День весеннего равноденствия приходился праздник богини утренней зори Остаре. Кельты и Германцы приносили ей дары в виде булочек и другой выпечки. Также позднее к подаркам добавились и крашенные яйца. Не исключено, что именно от имени Остаре произошло название праздника Easter, который в западных странах стал христианским относительно недавно.День весеннего равноденствия связывают с мистикой. В древности существовали поверья, что в данный праздник нужно загадывать желания, которые обязательно сбудутся. По весеннему равноденствию судили также о грядущих весне и лете. Теплый день говорит о том, что заморозков в текущем году уже не будет. Облака в небе, летящие высоко над землей, свидетельствуют о солнечной погоде до начала мая. Если же конец марта принесет с собой метель и снег, то стоит ожидать урожайное лето.Биоэнергетики отмечают, что День весеннего равноденствия нужно провести активно. Это позволит сохранить всю положительную энергию, увеличив ее запасы. Пускать активность нужно в мирное русло. Пробуждение природы призывает все живые существа возвращаться к летнему распорядку, из-за чего их примеру должен следовать и человек. Рекомендуется пересмотреть режим дня, обновив тайм-менеджмент.Психологи отмечают, что весенние настроения могут существенно повышать либидо. На фоне такой закономерности на День весеннего равноденствия существует интересное поверье. Согласно ему, ребенок, зачатый на праздник, будет очень удачливым и целеустремленным.В первый день астрономической весны рекомендуется остерегаться советчиков. Лучшим решением для каждого станет следование собственному сердцу или здравому смыслу. Из-за всплеска гормонов, обусловленного весенним настроением, очень просто оказаться под воздействием манипуляций.