Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на законность





Еще летом минувшего года в Кабмине впервые заговорили о возможном введении более жестких правил тестирования водителей при прохождении ими процедуры медицинского освидетельствования. Новым документом предполагалось проведение проверки на трезвость. В случае положительного результата, новый тест может стать основанием для проведения полноценной проверки у медиков. Проект соответствующего закона в том же году прошел общественные обсуждения, после чего МВД направило его в правительство. Кроме того, в феврале ведомство направило документ в Общественную палату, которая должна оценить общественное значение предлагаемой процедуры, для чего к процессу будут привлечены представители ОО «Синие ведерки» и ФАР.Примечательно, что закупка новых экспресс-тестов, предусмотрена в рамках реализации национального проекта под названием «Безопасные дороги», более того, уже разработаны соответствующие требования для будущих поставщиков. Всего власти планировали закупить в 2019 году 1 560 000 таких тестов, повторив закупку в том же объеме в 2020 году, однако инициатива до сих пор не принята.