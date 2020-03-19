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Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на законность

В России в будущем планируется ввести новый экспресс-тест, который будет применяться при медосвидетельствовании водителей. О планах властей на такие изменения стало известно еще в 2019 году, теперь же сообщается, что их планируют повторно проверить на соответствие действующему законодательству.
Новые правила освидетельствования российских водителей повторно проверят на законность

Еще летом минувшего года в Кабмине впервые заговорили о возможном введении более жестких правил тестирования водителей при прохождении ими процедуры медицинского освидетельствования. Новым документом предполагалось проведение проверки на трезвость. В случае положительного результата, новый тест может стать основанием для проведения полноценной проверки у медиков. Проект соответствующего закона в том же году прошел общественные обсуждения, после чего МВД направило его в правительство. Кроме того, в феврале ведомство направило документ в Общественную палату, которая должна оценить общественное значение предлагаемой процедуры, для чего к процессу будут привлечены представители ОО «Синие ведерки» и ФАР.

Примечательно, что закупка новых экспресс-тестов, предусмотрена в рамках реализации национального проекта под названием «Безопасные дороги», более того, уже разработаны соответствующие требования для будущих поставщиков. Всего власти планировали закупить в 2019 году 1 560 000 таких тестов, повторив закупку в том же объеме в 2020 году, однако инициатива до сих пор не принята.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 21:03

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