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Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях

В среде автомобилистов давно сложился стереотип о том, что турбированный двигатель по определению является менее надежным агрегатом, чем более простые атмосферные экземпляры. Однако эксперты решили опровергнуть это и другие утверждения, назвав их мифами.
Эксперты развеяли основные мифы о турбированных двигателях

Как отмечают специалисты, мнение о недостаточной надежности турбомоторов сложилось еще на заре массового выпуска таких силовых установок в начале восьмидесятых годов, когда к серийным моторам производители просто добавляли турбокомпрессоры. Но современные турбодвигатели проектируются из расчета на работу в паре с турбиной, а потому всегда снабжены шатунами и поршнями усиленной конструкции, более того, нередко в них используются и доработанные коленвалы. Кроме того, такие установки часто оснащаются специальными системами охлаждения, особенной ГБЦ и жаростойкими материалами клапанного механизма.

Называют эксперты мифом и все разговоры о турбояме. Они отмечают, что этот эффект давно устраняется с помощью двойного или даже тройного наддува. Кроме всего прочего, у первых надувных агрегатов на самом деле наблюдалось некоторое снижение динамики, вызванное инерцией ротора турбины, но в современных автомобилях это явление было практически полностью исключено за счет снижения диаметра роторов. Наконец, даже на низких оборотах современного двигателя турбины сегодня могут полноценно обеспечить камеры сгорания воздухом.

Еще один стереотип заключается в том, что турбированные двигателя якобы провоцируют повышенный расход топлива. И в этом случае, подчеркивают эксперты, дела обстоят как раз наоборот. У современного мотора с наддувом расход топлива примерно на 20-40% ниже, чем у аналогичной атмосферной установки.

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Добавил: Михаил Сосновский Сегодня, 20:56

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