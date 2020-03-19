Компания Renault рассказала о начале продаж спортивной модели Sandero GT Line
Компания Renault сообщила о начале продаж спортивной модели Sandero GT Line. Производители убеждены, новинка будет станет популярной на рынке, поскольку она имеет серьёзные отличия от стандартной модификации, которые делают её более предпочтительной.
«Спортивная» трансформация, доступная на данный момент лишь на автомобильном рынке Аргентины, разработана на основе хэтчбека Sandero в комплектации Zen. Данную версию оснастили накладками на порогах, хромированным диффузором в заднем бампере, корпусом зеркал бокового обзора под цвет серебра.
Автомобиль имеет затемненные фонари, большой спойлер на двери багажника, шильдики с обозначением версии на корме и, к тому же, легкосплавные колесные диски уникального дизайна на 16 дюймов. В интерьере Sandero GT присутствуют декоративные элементы синего цвета и кожаная обивка руля. Салон оснащён информационно-развлекательным комплексом с тачскрином и четырьмя "эйрбегами". "Автомобиль оснащён 1,6-литровым мотор с отдачей 115 л.с. Он может сочетаться не только с 5-ступенчатой МКПП, но и с вариатором», - заявили в компании. Цена Renault Sandero GT Line при пересчете по текущему курсу около 1,25 млн рублей. Стоимость стандартного варианта Renault Sandero приблизительно 1,32 млн рублей.
«Спортивная» трансформация, доступная на данный момент лишь на автомобильном рынке Аргентины, разработана на основе хэтчбека Sandero в комплектации Zen. Данную версию оснастили накладками на порогах, хромированным диффузором в заднем бампере, корпусом зеркал бокового обзора под цвет серебра.
Автомобиль имеет затемненные фонари, большой спойлер на двери багажника, шильдики с обозначением версии на корме и, к тому же, легкосплавные колесные диски уникального дизайна на 16 дюймов. В интерьере Sandero GT присутствуют декоративные элементы синего цвета и кожаная обивка руля. Салон оснащён информационно-развлекательным комплексом с тачскрином и четырьмя "эйрбегами". "Автомобиль оснащён 1,6-литровым мотор с отдачей 115 л.с. Он может сочетаться не только с 5-ступенчатой МКПП, но и с вариатором», - заявили в компании. Цена Renault Sandero GT Line при пересчете по текущему курсу около 1,25 млн рублей. Стоимость стандартного варианта Renault Sandero приблизительно 1,32 млн рублей.
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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 19:55