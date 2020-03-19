Эксперты назвали 5 лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 в Нью-Дейли





Концептуальная модель отличается строгим, но современным дизайном. В передней части разработчики разместили габаритную радиаторную решётку, высокий капот и широкие воздухозаборники. Скорее всего, изначально средство передвижения будет предложено только для Индии, и уже позже – в других странах.Ещё один из лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 – прототип кроссовера Skoda Vision IN, его особенность заключается в наличии просторного и в то же время простого салона. Серийную модификацию оснастят 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем.Далее в перечне следует прототип электрокроссовера Suzuki Futuro-e. По информации инсайдеров, будущий внедорожник сохранит купеобразный дизайн, он получит 4 двери и светодиодную оптику. На сегодняшний день не имеется данных о технических характеристиках, ценнике и дате выхода автоновинки на рынок.Следующей в ТОП-5 названа концепция электрокросса Tata HBX, представленная на мероприятии как предсерийный прототип, то есть машина выйдет на рынок сравнительно скоро. Новинка получила 2-уровневую оптику, внедорожный обвес, чёрные легкосплавные диски и «злую» резину.Эксперты выделили также прототип электровнедорожника Tata Sierra EV, основанный на архитектуре ALFA. Предположительно, автомодель получит 150-километровую автономность хода и 100-сильный электромотор.