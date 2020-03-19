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Эксперты назвали 5 лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 в Нью-Дейли

Эксперты издания CarsWeek выбрали 5 лучших, по их мнению, концептов, презентованных в рамках автосалона Auto Expo 2020 в столице Индии Нью-Дейли. Один из них – Haval Concept H от крупной китайской частной автомобилестроительной компании Great Wall.

Концептуальная модель отличается строгим, но современным дизайном. В передней части разработчики разместили габаритную радиаторную решётку, высокий капот и широкие воздухозаборники. Скорее всего, изначально средство передвижения будет предложено только для Индии, и уже позже – в других странах.

Ещё один из лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 – прототип кроссовера Skoda Vision IN, его особенность заключается в наличии просторного и в то же время простого салона. Серийную модификацию оснастят 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем.

Далее в перечне следует прототип электрокроссовера Suzuki Futuro-e. По информации инсайдеров, будущий внедорожник сохранит купеобразный дизайн, он получит 4 двери и светодиодную оптику. На сегодняшний день не имеется данных о технических характеристиках, ценнике и дате выхода автоновинки на рынок.
Эксперты назвали 5 лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 в Нью-Дейли

Следующей в ТОП-5 названа концепция электрокросса Tata HBX, представленная на мероприятии как предсерийный прототип, то есть машина выйдет на рынок сравнительно скоро. Новинка получила 2-уровневую оптику, внедорожный обвес, чёрные легкосплавные диски и «злую» резину.

Эксперты выделили также прототип электровнедорожника Tata Sierra EV, основанный на архитектуре ALFA. Предположительно, автомодель получит 150-километровую автономность хода и 100-сильный электромотор.

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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 19:19

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