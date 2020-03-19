По всей России введет режим повышенной готовности из-за коронавируса





Соответствующий режим вводится в 85 регионах страны по причине вспышки коронавируса. В результате введения таких мер, все учебные заведения (школы, вузы и прочие) должны быть переведены на дистанционный способ обучения. Кроме того, во всех субъектах Федерации должны быть отменены любые массовые мероприятия, а гражданам рекомендуется избегать мест скопления людей и не выходить из дома без острой необходимости. Также всем гражданам настоятельно рекомендуют тщательно придерживаться правил личной гигиены, отказаться от визитов в торговые центры, а также в любые другие торговые и прочие заведения, в которых собирается более 50 человек.Как свидетельствуют оперативные данные, по состоянию на 19 марта, по всей территории Российской Федерации зафиксировано уже 199 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Из них 52 случая были зарегистрированы за последние сутки. Кроме того, пять человек из заразившихся ранее уже считаются выздоровевшими, а вот смертельных случаев в стране пока нет.