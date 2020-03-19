В России решили восстановить уникальный внедорожник УАЗ-3128 "Астеро"
Автолюбители из России решили восстановить уникальный внедорожник "Астеро". Кузов УАЗ-3128 значительно пострадал от многолетней стоянки под открытым небом, но интерьер остался невредимым.
Отечественные блогеры, которые занялись реставрацией "Астеро", заявили, что металлические элементы SUV поразила коррозия, у панелей из стеклопластика облупилась краска, а на кузове отмечались сильные царапины. После осмотра у работников автосервиса, экспертам удалось исключить подтекание масла, устранили проблемы в системе подачи топлива и поставить карданный вал. Подобные процедуры позволили привести старую машину в движение. Следующим этапом стало восстановление экстерьера.
Основой для модернизированного внедорожника стала платформа УАЗ-3151 - предшественника УАЗ-3128. В качестве силовой тяги умельцы выбрали 2,9-литровый двигатель УМЗ-421 мощностью 100 л.с. и 4,25-литровый V8 ЗМЗ-511, выдающий до 147 л.с. Комфортабельный на то время интерьер предусматривал наличие регулируемой рулевой колонки, отопителя, гидроусилителя руля, кондиционера, кожаные сиденья с электроприводом, люк, аудиосистему и другие удобства, которые реставраторы решили вернуть модели.
Отечественные блогеры, которые занялись реставрацией "Астеро", заявили, что металлические элементы SUV поразила коррозия, у панелей из стеклопластика облупилась краска, а на кузове отмечались сильные царапины. После осмотра у работников автосервиса, экспертам удалось исключить подтекание масла, устранили проблемы в системе подачи топлива и поставить карданный вал. Подобные процедуры позволили привести старую машину в движение. Следующим этапом стало восстановление экстерьера.
Основой для модернизированного внедорожника стала платформа УАЗ-3151 - предшественника УАЗ-3128. В качестве силовой тяги умельцы выбрали 2,9-литровый двигатель УМЗ-421 мощностью 100 л.с. и 4,25-литровый V8 ЗМЗ-511, выдающий до 147 л.с. Комфортабельный на то время интерьер предусматривал наличие регулируемой рулевой колонки, отопителя, гидроусилителя руля, кондиционера, кожаные сиденья с электроприводом, люк, аудиосистему и другие удобства, которые реставраторы решили вернуть модели.
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Добавил: Ткачук Степан Вчера, 23:09