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Выйдет мелкая серия суперкара Tritium с «безграничными возможностями персонализации»

Представители финской компании Tritium Automotive сообщили о том, что вскоре выйдет мелкая серия суперкара Tritium – 11 экземпляров. Дебютную модель создатели стартапа позиционируют как автомобиль, который имеет «безграничные возможности персонализации».
Выйдет мелкая серия суперкара Tritium с «безграничными возможностями персонализации»

Презентация новинки должна состояться летом в Монако в рамках выставки Top Marques. Стоимость суперкара составляет 1,1 миллиона евро. Подробностей о технических характеристиках Tritium пока нет, но ест некоторые утечки данных. Предполагают, что авто сконструировано с использованием легких сплавов и углеволоконных композитов, которые используются в Формуле-1. Tritium сможет похвастаться быстросъемными внешними панелями и двигателем мощностью 500 киловатт, выдающем 680 «лошадок».

Обладателям мощного суперкара финский производитель обещает программу персонализации с «безграничными возможностями» и доступ к складу запчастей круглые сутки. Кроме этого, они смогут самостоятельно выбрать оформление любой детали экстерьера. Составить конкуренцию суперкару Tritium сможет электрокар Apex AP-0 британского производства.

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Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 22:10

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