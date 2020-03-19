Выйдет мелкая серия суперкара Tritium с «безграничными возможностями персонализации»





Презентация новинки должна состояться летом в Монако в рамках выставки Top Marques. Стоимость суперкара составляет 1,1 миллиона евро. Подробностей о технических характеристиках Tritium пока нет, но ест некоторые утечки данных. Предполагают, что авто сконструировано с использованием легких сплавов и углеволоконных композитов, которые используются в Формуле-1. Tritium сможет похвастаться быстросъемными внешними панелями и двигателем мощностью 500 киловатт, выдающем 680 «лошадок».Обладателям мощного суперкара финский производитель обещает программу персонализации с «безграничными возможностями» и доступ к складу запчастей круглые сутки. Кроме этого, они смогут самостоятельно выбрать оформление любой детали экстерьера. Составить конкуренцию суперкару Tritium сможет электрокар Apex AP-0 британского производства.