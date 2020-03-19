АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Брюсу Уиллису 65 лет: Интересные факты о звезде…
EUR 84.89 USD 77.21
Курс валют на 19.03.2020

«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

Производство Lada Vesta CNG и Largus CNG приостановили в октябре 2019 года из-за окончания госпрограммы EcoGAZ. Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск битопливных моделей.

Хотя официального заявления от руководства «АвтоВАЗа» не поступало, источники сообщают о скором возвращении Lada Vesta CNG и Largus CNG на российский рынок. Последнюю модель даже заметили на рабочей площадке предприятия, который подготавливается к пробной сборке машин, работающих на метане. Более того, российские власти выделят 600 млн рублей для поддержки производства техники, приводимой в движение газомоторным горючим.

Согласно постановлению из соответствующего документа, размер субсидии на каждое легковое транспортное средство, которое использует «голубое топливо», достигнет более 115 тыс. рублей, а сжиженное 260 тыс. рублей. Известно, что заместитель главы «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин ранее сообщал, что качество отечественной продукции постепенно наращивается. Уровень сборки уже достигает европейского, заверил представитель концерна.

+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:22

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Renault рассказала о начале продаж спортивной модели Sandero GT…
«Кайфую»: Кети Топурия на карантине уделяет все время…
Анастасия Волочкова получила заработанные в Большом театре деньги спустя 16…
В США испытали радар для ЗРК Patriot, способный обнаружить гиперзвуковые…
Нигерия планирует повысить суточную добычу нефти на 700 тыс.…
Японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical начала разработку лекарства от коронавируса из плазмы…
Тимур Бекмамбетов рассказал, что сцены воздушного боя из фильма «ФАУ. Побег из ада» будут снимать…
Максим Виторган не доволен, что журнал «отфотошопил» лицо Нино…
«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus…
Названы наиболее популярные в 2020 году внедорожники класса…
Эксперты назвали 5 лучших концептов автосалона Auto Expo 2020 в…
Ученые: Гидрогель поможет восстановить кости головы и…
«Сразу чувствуется недостаток энергии»: Надежда Бабкина отменила свой юбилейный концерт из-за…
Археологи: Обнаружена древняя рыба с пальцами внутри…
Niletto и Андрей Рожков присоединились к челленджу в соцсетях против…
АвтоВАЗ отзывает с российского рынка более 1200 автомобилей Lada…
Князь Монако Альбер II заразился коронавирусом…
"Твоей энергией можно заряжать целые города": Николай Басков и Валерия поздравили Надежду Бабкину с…
Переговорщик по Brexit Мишель Барнье заразился…
Джиган назвал лучшим «оружием» против хейтеров «игнор и…
Издание Playboy приостановило выпуск печатной…
Юлия Пересильд вместе с дочками на период карантина уехала в калужскую…
"Неиссякаемого вдохновения и творческих безумств": Николай Басков поздравил Валерия Леонтьева с…
Китайская компания ZTE представит в марте новый смарфон Axon 11…
Светлана Лобода: "Горжусь тем, что мне удалось сделать фамилию моего отца…
Яна Рудковская представила самодельные маски с цветами Chanel от…
Елена Летучая считает своего супруга Юрия Анашенкова мечтой любой…
"Я в прошлый раз едва вспомнила, кто это такая": Ксения Бородина высказалась о возвращении Ольги Сударкиной на…
Просмотреть все новости