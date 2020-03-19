«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG
Производство Lada Vesta CNG и Largus CNG приостановили в октябре 2019 года из-за окончания госпрограммы EcoGAZ. Недавно стало известно, что «АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск битопливных моделей.
Хотя официального заявления от руководства «АвтоВАЗа» не поступало, источники сообщают о скором возвращении Lada Vesta CNG и Largus CNG на российский рынок. Последнюю модель даже заметили на рабочей площадке предприятия, который подготавливается к пробной сборке машин, работающих на метане. Более того, российские власти выделят 600 млн рублей для поддержки производства техники, приводимой в движение газомоторным горючим.
Согласно постановлению из соответствующего документа, размер субсидии на каждое легковое транспортное средство, которое использует «голубое топливо», достигнет более 115 тыс. рублей, а сжиженное 260 тыс. рублей. Известно, что заместитель главы «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин ранее сообщал, что качество отечественной продукции постепенно наращивается. Уровень сборки уже достигает европейского, заверил представитель концерна.
Хотя официального заявления от руководства «АвтоВАЗа» не поступало, источники сообщают о скором возвращении Lada Vesta CNG и Largus CNG на российский рынок. Последнюю модель даже заметили на рабочей площадке предприятия, который подготавливается к пробной сборке машин, работающих на метане. Более того, российские власти выделят 600 млн рублей для поддержки производства техники, приводимой в движение газомоторным горючим.
Согласно постановлению из соответствующего документа, размер субсидии на каждое легковое транспортное средство, которое использует «голубое топливо», достигнет более 115 тыс. рублей, а сжиженное 260 тыс. рублей. Известно, что заместитель главы «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин ранее сообщал, что качество отечественной продукции постепенно наращивается. Уровень сборки уже достигает европейского, заверил представитель концерна.
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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 19:22