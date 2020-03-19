«АвтоВАЗ» собирается возобновить выпуск Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG





Хотя официального заявления от руководства «АвтоВАЗа» не поступало, источники сообщают о скором возвращении Lada Vesta CNG и Largus CNG на российский рынок. Последнюю модель даже заметили на рабочей площадке предприятия, который подготавливается к пробной сборке машин, работающих на метане. Более того, российские власти выделят 600 млн рублей для поддержки производства техники, приводимой в движение газомоторным горючим.Согласно постановлению из соответствующего документа, размер субсидии на каждое легковое транспортное средство, которое использует «голубое топливо», достигнет более 115 тыс. рублей, а сжиженное 260 тыс. рублей. Известно, что заместитель главы «АвтоВАЗа» по дизайну Стив Маттин ранее сообщал, что качество отечественной продукции постепенно наращивается. Уровень сборки уже достигает европейского, заверил представитель концерна.