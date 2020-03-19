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Ученые: Гидрогель поможет восстановить кости головы и шеи

Американские ученые после проведения исследования пришли к выводам, что гидрогель поможет решить актуальные проблемы в области трансплантологии, а именно, восстановит кости шеи и головы. Сотрудники Университета Калифорнии поделились своими умозаключениями в статье, опубликованной в научном журнале Science Translational Medicine.

Ученые: Гидрогель поможет восстановить кости головы и шеи


Ученые наблюдали за мидиями, а именно за их способностью прикрепляться к различным объектам под водой. Моллюски натолкнули их на мысль, которая может повлиять на развитие терапии сложных костных дефектов. По словам доктора Алирезы Мошаверинии, команда специалистов искала продукт, который бы обладал оптимальной адгезией, и был применим в сложных условиях. Посмотрев на природные способности мидий, ученые в гидрогель включили альгинатный раствор.

Исследования нового продукта специалисты проводили на лабораторных крысах на протяжении 18 недель. Гидрогель загрузили стволовыми клетками, которые были взяты из ткани десны. Кроме этого, присутствовала биоактивная керамика, предназначенная для наращивания кости. У грызунов специально вызвали заболевание периимплантит. Оно характеризуется воспалением кости и десен вокруг имплантата. Исследователи постепенно начали вводить гидрогель в пораженные участки и к концу эксперимента кости полностью удалось регенерировать.

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Наука
Добавил: Пчелкина Юлия Сегодня, 19:14

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