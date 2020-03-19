В Иране появился собственный электромобиль Runna Electric
Иранская компания Iran Khodro создала свой первый электромобиль Runna Electric. Он разработан на базе седана Runna, который производится серийно.
Автомобиль оснащен двигателем собственного производства компании. В данное время автопроизводитель не сообщает о его технических характеристиках. Установка тяговой батареи, емкость которой составляет 30кВт*ч, совершенно не влияет на пространство салона, поскольку она расположена под кузовом. Полная зарядка позволяет Runna Electric проехать до 220 км. Вес электрокара увеличился лишь на 100 кг в сравнении с бензиновой версией 1,6-литрового двигателя. Компания планирует в течение двух лет запустить серийное производство Runna Electric.
Иран в данное время пребывает под санкциями почти всех развитых стран. В связи с этим государство не может проводить с ними совместную деятельность в промышленной сфере, областях науки и финансов. Также стране недоступно партнерство в отрасли нефтепереработки. При этом стоимость литра бензина в государстве составляет 0,1 доллара, и является одной из наименьших во всем мире.
Автомобиль оснащен двигателем собственного производства компании. В данное время автопроизводитель не сообщает о его технических характеристиках. Установка тяговой батареи, емкость которой составляет 30кВт*ч, совершенно не влияет на пространство салона, поскольку она расположена под кузовом. Полная зарядка позволяет Runna Electric проехать до 220 км. Вес электрокара увеличился лишь на 100 кг в сравнении с бензиновой версией 1,6-литрового двигателя. Компания планирует в течение двух лет запустить серийное производство Runna Electric.
Иран в данное время пребывает под санкциями почти всех развитых стран. В связи с этим государство не может проводить с ними совместную деятельность в промышленной сфере, областях науки и финансов. Также стране недоступно партнерство в отрасли нефтепереработки. При этом стоимость литра бензина в государстве составляет 0,1 доллара, и является одной из наименьших во всем мире.
Технологии
Добавил: Романова Виктория Сегодня, 13:54