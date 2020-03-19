В Иране появился собственный электромобиль Runna Electric





Автомобиль оснащен двигателем собственного производства компании. В данное время автопроизводитель не сообщает о его технических характеристиках. Установка тяговой батареи, емкость которой составляет 30кВт*ч, совершенно не влияет на пространство салона, поскольку она расположена под кузовом. Полная зарядка позволяет Runna Electric проехать до 220 км. Вес электрокара увеличился лишь на 100 кг в сравнении с бензиновой версией 1,6-литрового двигателя. Компания планирует в течение двух лет запустить серийное производство Runna Electric.Иран в данное время пребывает под санкциями почти всех развитых стран. В связи с этим государство не может проводить с ними совместную деятельность в промышленной сфере, областях науки и финансов. Также стране недоступно партнерство в отрасли нефтепереработки. При этом стоимость литра бензина в государстве составляет 0,1 доллара, и является одной из наименьших во всем мире.