Александр Васильев перенес свое выступление в Санкт-Петербурге на май из-за коронавируса

Александр Васильев опубликовал черно-белую фотографию, на которой запечатлены целующиеся мужчина и женщина. На лице у молодых людей надеты марлевые повязки. В комментарии телеведущий написал, что в соответствии с постановлением губернатора Санкт-Петербурга введён полный запрет на проведение массовых мероприятий более 50 человек. Такие новости означают, что выступление историка моды Александра Васильева, запланированное на 1 апреля переносится на май. На данный момент знаменитость не может назвать точную дату своего концерта, но сделает это в ближайшее время.Также Александр Васильев сообщил, что все приобретённые ранее билеты будут действительны. В конце публикации коллекционер написал: "Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы! До скорых встреч". Подписчики сообщили, что будут с нетерпением ждать выступления Александра Васильева и пожелали ему крепкого здоровья.