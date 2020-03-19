Ольга Бузова и Давид Манукян высмеяли панику вокруг коронавируса





Всю Европу охватила паника по поводу пандемии коронавируса. Жители России, также готовясь к карантину, сметают с полок супермаркетов долгохранящиеся продукты и туалетную бумагу. Многие недоумевают от происходящего и предпочитают смеяться над ситуацией.Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном решили присоединиться к шуткам над паникующим населением. На своей странице в социальной сети Instagram певица разместила ролик, в котором Манукян приносит ей в подарок упаковку туалетной бумаги, а исполнительница в благодарность осыпает того поцелуями. Всего за час публикация собрала более миллиона положительных отзывов пользователей.Несколько дней назад популярный актер Дмитрий Певцов напомнил, что Россия не испугалась Золотой орды, фашистской Германии и много другого. Поэтому он не видит повода для паники из-за коронавируса.