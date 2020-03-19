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Ольга Бузова и Давид Манукян высмеяли панику вокруг коронавируса

Известная певица и ведущая шоу «Дом-2» Ольга Бузова и её возлюбленный Давид Манукян решили посмеяться над паникой, которая сопровождает распространение вирусной инфекции по всему миру. Вслед за жителями других стран россияне набрасываются на полки магазинов, запасаясь гречкой и туалетной бумагой.
Ольга Бузова и Давид Манукян высмеяли панику вокруг коронавируса

Всю Европу охватила паника по поводу пандемии коронавируса. Жители России, также готовясь к карантину, сметают с полок супермаркетов долгохранящиеся продукты и туалетную бумагу. Многие недоумевают от происходящего и предпочитают смеяться над ситуацией.

Ольга Бузова вместе с Давидом Манукяном решили присоединиться к шуткам над паникующим населением. На своей странице в социальной сети Instagram певица разместила ролик, в котором Манукян приносит ей в подарок упаковку туалетной бумаги, а исполнительница в благодарность осыпает того поцелуями. Всего за час публикация собрала более миллиона положительных отзывов пользователей.

Несколько дней назад популярный актер Дмитрий Певцов напомнил, что Россия не испугалась Золотой орды, фашистской Германии и много другого. Поэтому он не видит повода для паники из-за коронавируса.

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Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:48

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