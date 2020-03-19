Эксперты составили ТОП-10 лучших кроссоверов для «комфортного апокалипсиса»





На первом месте ТОПа оказался Cadillac Escalade ESV, рассчитанный на 7 посадочным мест, с объемом багажника 1113 литров. Впервые увидев шестиметровый внедорожник, кажется, будто в нем можно переехать со всеми своими вещами, включая технику и некоторую мебель. Кроме максимальной вместительности, автомобиль ничуть не теряет своей комфортабельности за счет «климат-контроля», автоматического подогрева и вентиляции, встроенной в сиденье опции массажа с тремя режимами интенсивности, раскладных столиков, розеток и даже 9-дюймовых дисплеев на потолке.Вторую строчку рейтинга занял Chevrolet Traverse с вместительностью багажника на 651 литр, без потери 7-ми полноценных пассажирских мест. Несмотря на значительное отличие по емкости, большое преимущество данной модели заключается в 12-ти системах безопасности и в высокой управляемости по бездорожью. Следующие три места разделили кроссоверы Volvo XC90 на 368 литров, Audi Q7 – 890, и BMW X7 – 326, которые заслужено занимают средний класс лучших авто ТОП-10.Закрывают рейтинг KIA Mohave – 350 л., Range Rover Velar – 673 л., Toyota RAV4 - 580 л., Honda CR-V – 522 л. и Jaguar F-Pace – 508 л. Все внедорожники являются лучшими по своей вместительности, в зависимости от предпочтений и цели, которую ставит перед собой покупатель. В то же время автомобили, занявшие последние 5 мест, явно уступают своим конкурентам по автоматизированному функционалу и мультимедийным встроенным опциям. Однако учитывая их внушительную вместительность и комфорт размещения пассажиров, эксперты уверено рекомендуют все позиции рейтинга на случай «апокалипсиса».